Puoliso hankki rakkaalleen lahjan, mutta peri siitä laskun – Yle: Taloudellinen väkivalta on yksi henkisen väkivallan muoto

Seksi & Parisuhde

Puoliso hankki rakkaalleen lahjan, mutta peri siitä laskun – Yle: Taloudellinen väkivalta on yksi henkisen väk

Ex-miehen konnankoukut eivät olleetkaan hänen omiaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varjostamassa hyvää suhdetta





”Rahaa se vain on”

”Muutto oli helppo, kun ei ollut enää tavaroita”





Lahjat laskutettiin tylysti