Seksi & Parisuhde

Onko suhteella toivoa? Eron merkit ja tärkeä kysymys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelottava tunne

Mielessä hyvät ja huonot asiat

Halveksuntaa, pettymyksiä, puhumattomuutta

Pettymys odotuksiin, jotka eivät täyttyneet suhteessa

Puolisoiden erilaiset arvot ja elämäntyylit

Kommunikaatiovaikeudet, puhumattomuus

Vapaa-ajan käytön ristiriidat

Läheisyyden ja tunteiden ilmaisun ongelmat

Tuen tai kiitollisuuden puuttumista

Kuuntele, kosketa, kiitä

Tärkeä kysymys: Mitä surisit eniten?