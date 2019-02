Seksi & Parisuhde

Kirsi Hytösen kolumni: Ei enää seinäseksiä!

”Uskaliampienkin” seksikohtausten salainen tarkoitus on lannistaa katsojat ajattelemaan, että seksi kuuluu ainoastaan kauniille ihannepariskunnille.”

Lähes joka ainoassa tv-sarjassa se on. Kohtaus, jossa pariskunta harrastaa kiihkeää seksiä seinää vasten. Mies kannattelee naista pakaroista. Näissä kohtauksissa on vikana, hmmmm…ihan kaikki. Kokeiltu nimittäin on.Asunnossa on lukemattomia muita paikkoja, missä homma sujuu paljon paremmin, kuten ruokapöytä, sohva tai olohuoneen matto. Seinä-akrobatia ei sovi normi-ihmisille. Se onnistuu jotain sirkusparilta, jossa mies on atleettinen järkäle ja nainen hennonhento keiju. Tunnetteko montakin sellaista pariskuntaa? Aivan. En minäkään.Ja jos voimat ja taidot riittäisivätkin, niin ajatelkaa nyt sitä kalliisti tapetoitua seinää, johon jää hikiläiskiä tai muita tahroja! Ja jollei seinään jääkään jälkiä, niin ainakin naisen selkään tulee ikäviä hankautumia. Ja miehelle lihaskramppeja.Sääliksi käy näyttelijöitä, jotka joutuvat näitä kohtauksia esittämään. Otetaanpa uusiksi! Kerta toisensa jälkeen, kamera suunnattuna tiukasti naisen nautintoa hehkuviin kasvoihin. Seinäseksikohtaus ei koskaan kestä viittätoista sekuntia kauempaa, mikä on ymmärrettävää. Itse valitsen kyllä mieluummin hiukan pidemmän session.Kotimaisessa sarjassa, jota hiljan katselin, pariskunta oli alasti ja akti tapahtui kaupunkiasunnon verhottoman erkkeri-ikkunan ikkunalaudalla. Ihan siinä vieressä oli ylellinen sänky. Asunnossa oli valot ja ulkona pimeää. Ja kyseessä oli salasuhde. Mitä nämä käsikirjoittajat oikein ajattelevat?Suihkuseksi on sitten toinen. Mennäänkö teillä saunoessa yhdessä suihkuun, pannaan pesuhuoneessa kylmää seinää vasten ja jätetään se suihku päälle? No, meillä ei. Entä jos vaikka tönäisee hanaa ja vesi muuttuu tulikuumaksi? Entä jos jalat lipsuvat märillä kaakeleilla? Sitäpaitsi sauna on mielestäni yksi epäeroottisimmista paikoista, turn off suorastaan.Myöskään pesualtaan päällä en kehottaisi yrittämään, jos painoa on yli 50 kiloa. Siinäkin on nimittäin se hanariski – takamus voi palaa. Tai allas irtoaa seinästä ja seuraksena on valtava vesivahinko. Ihan kaikkia riskejä ei elämässä kannata ottaa.Amerikkalaisissa sarjoissa naisilla on aina rintaliivit päällä seksin aikana. Joku nännigate tai kiero lainsäädäntö sen varmaan aiheuttaa, koska muuten meininki voi olla varsin estotonta. Pöksyt lentävät nurkkaan, rintsikat eivät. Muitakin kummallisuuksia näissä Netflix-tuotannoissa on. Jos pariskunta on afroamerikkalainen, mies on aina selvästi tummaihoisempi kuin nainen. Olen tarkkaillut asiaa vuosikausia. Kysymys lienee kauneusihanteesta. Erirotuisia pariskuntia ei tietenkään ole olemassakaan.Näin meitä manipuloidaan. ”Uskaliampienkin” seksikohtausten salainen tarkoitus on lannistaa katsojat ajattelemaan, että seksi kuuluu ainoastaan kauniille ihannepariskunnille, jotka viettävät suurimman osan ajastaan punttisaleilla ja pururadoilla. Ja jotka panttaavat seksiä niin kauan, että mukavuustekijät eivät merkitse mitään, kun patoutunut intohimo on niin räjähtävää.Järki sanoisi, että jos seksi on noin kortilla, ei sen harvan kerran sattuessa kohdalle kannata tuhlata aikaa vaivalloiseen seinä-, sauna- eikä suihkuseksiin. Sänkyyn vaan.Kirsi Hytönen on Ilta-Sanomien uusi kolumnisti. Hän on toimittaja ja pitää Luksusongelmia-nimistä blogia.