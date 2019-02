Kotiaskareet kuumentavat tunteita – lukijat kertovat parisuhteensa työnjaosta: ”Pyykkikoneeseen ei ole koskenut kymmeneen vuoteen”

Seksi & Parisuhde

Kotiaskareet kuumentavat tunteita – lukijat kertovat parisuhteensa työnjaosta: ”Pyykkikoneeseen ei ole koskenu

Mitään ei tehdä, ellei huvita

”Haluaisin miehenä ylläpitää järjestystä”





”Se suhde onkin jo historiaa”





Kotirouvana ja ihan mielellään

Yhdessä kurjatkin askareet sujuvat

Kerroimme torstaina tapauksesta, jossa nainen jätti miehensä, koska tämä ei pistänyt tikkua ristiin kotiaskareiden suhteen.Kun toinen osapuoli joutui suhteessa itkemään ja siivoamaan, istui kumppani jurona television edessä ja vaikeni.– Koskaan ei ollut minun vuoroni levätä, nainen tilitti Vauva.fi -palstalla.Vuodesta toiseen kotitöiden jakaminen tasapuolisesti tuntuukin olevan yksi parisuhteita repivimpiä riidanaiheita. Ilta-Sanomien lukijoista 49 % vastasi kiistelevänsä kumppaninsa kanssa kotitöistä. Toisaalta monilla on myös hyviä kokemuksia siitä, miten kotona vältytään turhilta kahnauksilta.– Mies eli lapsuutensa äitinsä kanssa kaksin, ei tarvinnut tehdä mitään kotitöitä. Minä puolestani olin yksinhuoltajan perheen neljästä lapsesta vanhin. Pakko oli hoitaa kotia ja nuorempiaan. Varhaisessa vaiheessa parisuhdetta huomattiin, että kotitöiden osaaminen ja tekeminen eivät kohdanneet, eräs lukija kuvailee.– Itsellä alkaa kanssa tulla mittari täyteen puolison ”touhuista”, toinen toteaa.– Tiskikone on tyhjä, mutta ei vaan astiat päädy koneeseen. Koiria ei vie ulos, jos ei satu huvittamaan, ei itse asiassa tee mitään jos ei satu huvittamaan. Jättää vaan tekemättä, koska tietää, että kyllä minä sitten lopulta iltakymmenen jälkeen lähden viemään. Pyykkikoneeseen ei ole koskenut kymmeneen vuoteen, ja roskat on saattanut kerran 25 vuoden aikana viedä. Kissan vessaa ei siivoa kuin kerran vuodessa, itse on kyllä nuo elukat meille halunnut. Kissan hankki jopa vastoin minun tahtoani ja salaa, käytti vielä puoli vuotta aikaisemmin perustetun eläkerahaston rahat siihen.– Nykyisen kanssa ei ole ongelmia tämän asian tiimoilta, mutta exän kanssa piti taistella päivittäin. Kävin töissä ja hän taas lorvi työttömänä kotona laittamatta tikkua ristiin edes sen muuttamiseksi. Töistä tullessa siivosin hänen jälkiään, tein ruokaa, pyykkäsin, siivosin lisää, tiskasin ja lopuksi vielä siivosin. Pari kertaa sain ukkoon muutamaksi päiväksi liikettä, kun uhkasin lähteä. Sen jälkeen tilanne oli taas sama. Lopulta kyllästyin ja toteutin uhkaukseni, vaikka hän kerjäsi jäämään ja lupasi muuttaa tapansa. Se oli myöhäistä, sillä olin kaikessa hiljaisuudessa hankkinut uuden asunnon ystäväni kanssa ja irtisanonut oman vuokrasopimukseni vanhasta. Onneksi en ehtinyt naimisiin hänen kanssaan, joten ero oli helppo ja surullinen olo muuttui pian ilon kyyneleiksi, kun olin ”vapaa” aikuisen miehen äidin leikkimisestä, kolmas kertoo helpottavasta ratkaisustaan.seurustelun ikäiseni eli 35-vuotiaan miehen kanssa ja noin puolen vuoden kuluttua hän jäi työttömäksi. Suhde oli hyvä, emmekä vielä tuolloin asuneet yhdessä. Pääosin kuitenkin olimme luonani, minulla oli oma asunto ja mies asui vuokralla. Mies pelasi paljon nettipelejä ja kantoikin oman tietokoneensa luokseni. Kun olin töissä, hän pelasi. Nukkui pitkään, siitä suoraan koneelle. Ei edes pesulla käynyt! Söi mitä sattui löytymään, koneella istuen tietysti.Menin kotiin aina kaupan kautta, rahaa kun ei hänellä ollut. Tein ruuat, pyykkäsin ja siivosin. Työkkärin rahapäivä oli juhlapäivä, hänelle. Uusia vaatteita, railakas baari-ilta. Itsehän olin töissä. Seksiä halusi joka ilta, yritti vielä paksuksi panna. Kumin otti pois salaa lopussa. Arveli tietysti elättäjän minusta saavansa. Töitä ei edes yrittänyt hakea. En kauaa moista vätystä jaksanut katsella vaan heitin pihalle kolmen kuukauden jälkeen. Kävi ilmi että oli jättänyt vuokransa ja sähkönsä maksamatta työttömyysajalta. Ei ollut enää minun ongelma.”taloudessa tilanne on ihan toisin päin. Haluaisin miehenä ylläpitää järjestystä, tavaroilla olisi oma paikka ja kaiken löytäisi heti, kun tarvitsee. Mitään ei jätettäisi lojumaan ympäriinsä. No, katselen tässä työpöytääni, jossa on oma pöytäkoneeni ja vaimon kaksi läppäriä auki, kahvikuppi, laskut pitkin pöytää, kännykkälaturit seinässä, kyniä enemmmän kuin yksi käsi tarvitsee.Perheen lahjapaperivarasto on olohuoneessa sijaitsevassa lipastossa, kirjanpitoarkisto siivouskomerossa, jossa on myös kissojen hiekkalaatikko. Imurit ja niiden tarvikkeet ovat kahdessa eri paikassa, kylpypyyhkeet yläkerrassa, alusvaatteet ja sukat alakerrassa, biojätteet kerätään puolen litran astiaan ja on väkisin tyhjennettävä kompostiin, joka sijaitsee tontin toisessa päässä... Pointtinani on se, että näihin ei voi puuttua, koska toinen ei vaan halua ylläpitää järjestystä. Mitä tehdään kun vieraita tulee? Siivotaan kaksi tuntia tatti otsassa.”siivoan minä, sekä hoidan muksun ja lemmikit. Vaimo käy töissä ja iltasin lähinnä taittelee pyykkiä, ei muuta. Minä miehenä pesen pyykin, tiskaan, siivoan, vien muksun tarhaan ja haen tarhasta, ulkoilen lapsen kanssa sekä hoidan lemmikit ja käyn kaupassa.”oli meillä niin raskaat toimistotyöt, että. Piti päästä tuulettumaan usein tai istuskella sohvalla. Itse tulin töistä, hain lapset, tein ruoan, siivosin sen minkä ehdin, hain puita, kolasin talvella lumet. Jopa öljypannunkin opettelin huoltamaan – ja kaikki nämä lasten kanssa. Toki minä ne remontitkin ulkoistin tai tein itse. Pinna paloi, kun auttamaan ei ehtinyt tai jaksanut, niin meillä vaihtui osat.Istuin sohvalla iltaisin, muksut hoidin ja vain meille ruoat. Kaksi viikkoa meni, kunnes isäntä meinasi, ettenkö vois jo välillä imuroida. Kerroin että se imurinletku pysyy yhtä hyvin hänen kuin minunkin kädessäni. Oppipahan jotain. Mutta se suhde onkin jo historiaa.”taas haluaisin miehen, joka ei tule jokaiseen kotityöhön sekaantumaan. Pysyisi vain niissä pihahommissa. On niin kuin kaksi emäntää pyörisi nurkissa ja soppaa hämmentämässä.”Eräs lukija kertoo, että heillä ratkaisuksi koitui siivoojan palkkaaminen – ja onneksi koituikin.– Elämäni paras päätös. Nalkuttaminen loppui siihen paikkaan, ja parisuhde alkoi kukoistaa, hän suitsuttaa.Toinen toteaa, että hänelle kotirouvaksi jääminen oli aikanaan luonteva ja mieluisakin ratkaisu.– Me ratkaistiin asiat omalla tavallamme. Minä tykkään olla kotona ja kotoilla, miehellä oli edustaminen ja esimiestehtävät mielessä jo varhaisessa nuoruudessa. Elelin sitten kotirouvana nelisen vuotta. Koti kunnossa ja ruokaa kaapeissa, pyykkihuolto hoidettuna. Mies maksoi mulle ”palkkaa” tilille, joka myöhemmin suojattiin avioehdolla, hän kertaa.– Sitten oli lasten aika, ja hommat hoitui. Yhdessä hoidetaan lasten leikit, harrastukset ja koulut, mutta kodinhoito on edelleen minun harteilla, vaikkei pyykkikone tai tiskikone ole vieraaksi miehellekään jäänyt. Nyt mukulat ovat yläasteella, ja minä olen hankkinut itselleni keikkatöitä. Keikkaa pukkaa ja ehdin tehdä kotijututkin!on helppoa ja kivaa, kun on sama käsitys siisteydestä. Olin välittömästi täysin rakastunut tavattuani miehen, joka ei odota kehumisia siitä, että tarttuu imuriin. Kotityöt jaetaan ja tehdään yhdessä. Kumpikaan ei oikeastaan siivoamisesta nauti, mutta yhdessä menee kurjatkin hommat nopeasti. Hän on parasta mitä on vastaan kävellyt.”, mies siivoan aina, koska olen eläkkeellä ja vaimo – kun on ottanut aikanaan nuoren – on vielä liike-elämän palveluksessa. Viime viikon pakkasilla vein kaikki patjat ulos kuudeksi tunniksi, vaikka pölypunkkeja ei edes siistissä taloudessa ole. Samalla sain pyyhkiä huoneiden katot ja seinät. Ei ole koskaan tuntunut vastenmieliseltä, kun rytmitän siivoukset 2-3 viikon välein tapahtuviksi. Silloin luuttuamisvedestä huomaa, ettei työ ollut turhaa.”ole tarvinnut riidellä kotitöistä, itse olen tottunut siivoamaan ja haluan elää siistissä ja puhtaassa kodissa. Aviomieheni opetettiin lapsuudenkodissaan tekemään myös niitä ”kevyitä naisten töitä”. Kyseessä oli maalaistalo, jossa oli karjaa ja maanviljelystä – edistyksellistä lastenkasvatusta 70-80-luvulla!Lapsemmekin ovat tottuneet pienistä asti tekemään kotitöitä kykyjensä ja voimiensa mukaan. Siivoamme yhdessä lauantaisin, ja petivaatteetkin vaihdetaan vähintään kahden viikon välein.”