Seksi & Parisuhde

Skarppaa ajoissa ja ehkäise ero – Elina Tanskanen neuvoo, miten huomioit kumppanin tavallisessa arjessa

Suhteen eteen pitää tehdä töitä on sanonta, josta en pidä kovin paljon – ilmaisu työn tekeminen kun antaa helposti ymmärtää, että hauskuudet ja lepo eivät olisi mahdollisia suhteessa.Sen sijaan ajattelen, että sanonnalla pyritään kömpelösti tuomaan esille sitä, että kumppania ja sitä, mitä hänen kanssaan on, ei kannata pitää itsestäänselvyytenä.Moni vannoo suhteen alussa, että suhtautuu iäti kumppaniinsa ja arkisiin touhuihin tämän kanssa yhtä läsnäolevasti ja ihastuneesti kuin tutustumisvaiheessa. Usein käy sinänsä inhimillisistä syistä toisin – elämässä voi olla jotain, mikä tuntuu vievän pakostikin leijonanosan huomiosta. Moni havahtuu vasta eron myötä siihen, että menettää jotain arvokasta ja ainutlaatuista. Siksi kannattaa skarpata ajoissa.Vastalääke kumppanin ja yhteisen elämän itsestäänselvyytenä pitämiselle on tulla tietoiseksi, millaisten linssien läpi puolisoaan ja arkea oikein tarkastelee.Parille on voinut esimerkiksi muodostua rutiineja ja tottumuksia, jotka vievät heitä huomaamatta eri suuntiin. Harva esimerkiksi päättää, ettei enää anna tervehdyssuukkoa kumppanilleen tai kysy tämän päivän tapahtumista, niin vain käy. Kyse ei ole kuitenkaan isosta vaivasta, sillä suukon antamiseen menee muutama sekunti, kuulumisten vaihtoon voi käyttää pari minuuttia.Vastaavanlaisia pienen pieniä mutta merkityksellisiä hetkiä mahtuu tavalliseen kiireiseen, jopa stressaavaan vuorokauteen useita. Se edellyttää vain sitä, että pitää arvostavia linssejä silmillään ja haluaa nähdä mahdollisuuksia: sano jotain kivaa kumppanillesi, kiitä häntä, kuuntele tarkkaan, mitä hänellä on kerrottavanaan, muista, mistä hän on viimeksi puhunut, silitä hänen käsivarttaan, pidä kädestä, halaa, hassuta...Pienten hetkien huomaamisen lisäksi on tärkeää viljellä kiitollisuuden mielialaa. On ymmärrettävää, että fokus arjessa menee helposti siihen kaikkeen, mikä ei toimi tai mikä ottaa päähän. Tämän vuoksi moni joutuu ihan opettelemalla opettelemaan sitä, että kiinnittää huomionsa myös siihen, mistä on kiitollinen ja ylpeä – ja jakaa huomioitaan kumppaninsa kanssa.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.