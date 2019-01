Seksi & Parisuhde

Kaipaatko elämääsi lisää seksiä? Terapeutti kannustaa ”seksikuurille” – näin se toimii

Seksiä voi saada lisää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suhteessa on aidosti kaikki hyvin, sen osapuolet voivat hyvin omissa henkilökohtaisissa elämissään ja toivovat vilpittömästi, että seksiä olisi enemmän.

Yhteinen seksi tuntuu hyvältä silloin kun sitä on ja jälkeen päin ihmettelee, miksi sitä ei tule harrastaneeksi useammin.

Kokeilkaa ja soveltakaa näitä

Ruuhkavuodet ottavat monia muotoja – yhdellä on kolme pientä lasta, toisella vaativa ura, kolmas hoitaa vuorotyön lisäksi sairasta vanhempaansa. Moni kuvaa niitä ajanjaksoksi, jolloin elämä on vain niin täynnä kaikkea, mikä johtaa siihen, että väsyttää, stressaa ja on alituinen kiire.Tällöin on hyvin ymmärrettävää, että monet ihanat ja hyvää tekevät jutut vain jäävät. Seksi on harvoin ainoa kiva asia, joka jää lukuisien velvollisuuksien jalkoihin. Monien suhteiden alkuvaiheessa on niin kutsuttu kanivaihe, jossa seksiä on paljon ja seksielämän tietty leppoistuminen suhteen arkistumisen jälkeen on hyvin tavallista.On hyvä muistuttaa itseään siitä, että paluu juuri alun kiihkeisiin tunnelmiin on mahdotonta, vaikka muunlaista kiihkeyttä onkin mahdollista kokea.Se, mikä tuntuu itse kustakin hyvältä määrältä seksiä, on hyvin yksilöllistä ja vaihtelee ymmärrettävästi myös elämäntilanteen mukaan. Itse en piittaa tilastoista, vaan pidän mittarina sitä, mitä ihmiset itse toivovat.Keskustelun pohjaksi voi kuitenkin olla hyvä, että kumppanin kanssa keskustellessa heitetään jotkut suuntaa antavat luvut pöytään.Seksin tietoinen lisääminen on täysin mahdollista. Siihen kannattaa ryhtyä kuitenkin vain silloin, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:Ehtojen täyttyminen on erityisen tärkeää siksi, että näen työssäni usein, miten ikävät seuraukset sillä yleensä on, että suhteen toinen osapuoli esimerkiksi pakottaa itse itsensä harrastamaan seksiä miellyttääkseen kumppania. Sen vuoksi on tärkeää, että kysymys on aidosti siitä, että seksi vain jää, eikä pinnan alla muhi ongelmia tai muuten vain käsittelemättömiä asioita.Kuten kaikessa muussakin, se, mikä toimii yhdellä parilla, ei toimi toisella. Sen vuoksi jokaisen pitää löytää ne itsestä luontevalta ja toimivalta tuntuvat tavat, jotka auttavat seksin etusijalle asettamisessa.tämänhetkisestä elämäntilanteestanne.Mikäli elämänne on todella kiireistä ja stressaavaa, voi olla, että seksille täytyy raivata aikaa ja tilaa ihan tietoisesti. Usein ihmiset joutuvat lähtemään liikkeelle ihan perusteista, kuten vaikkapa siitä, minkä verran heillä on rentoa, yhdessä vietettävää aikaa, miten kotityöt ynnä muut arkiset velvollisuudet on jaettu, mennäänkö edes silloin tällöin samaan aikaan nukkumaan. Joskus kysymys voi olla siitä, että teidän pitää kehittää uusia, suhdettanne ja seksiänne tukevia arkirutiineja.Lyökää viisaat päänne yhteen ja miettikää, onko elämässänne slotteja, joihin seksi jossain muodossa voisikin hyvin sopia, vaikka ette olet tulleet sitä ajatelleeksi? Pohtikaa esimerkiksi milloin, miten ja missä seksiä voisi olla. Aamulla illan sijaan? Ennen treffeille lähtöä eikä treffien jälkeen?– toisin sanoen sopikaa tietystä ajanjaksosta, sen aikana harrastettavan seksin määrästä sekä tarvittavista ehdoista, kuten vaikkapa siitä, että milloin ei harrasteta seksiä.Seksikuuri on sukua esimerkiksi kalenteriseksille, joka tarkoittaa vaikkapa sitä, että pari sopii harrastavansa seksiä vaikkapa joka viikonloppu. Sovelsitte sovitun seksin ajatusta sitten miten tahansa, muistakaa, että seksi kannattaa määritellä hyvin laaja-alaisesti: unohtakaa siis ajatus siitä, että vain penetraatio tekee seksistä tai seksiä tai että orgasmi on saatava. Antakaa sen sijaan intiimin yhdessäolon ja aistinautintojen johdattaa teitä.Seksikuurin aikana on tarkoitus ennen kaikkea tutkia sitä, mitä kummassakin nousee pintaan ja tutkia sitä, miten seksi asettuu osaksi arkea silloin, kun siitä on yhdessä tuumin sovittu. Tässäkin kohdin painotan vahvasti sitä, että seksikuurille ryhdytään vain silloin, kun molemmat sitä tasavertaisesti haluavat – seksikuuri kääntyy itseään vastaan, mikäli toinen haluaa sitä ja toinen vain suostuu.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.