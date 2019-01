Suomalainen Hans, 54, löysi rinnalleen filippiiniläisen Sandran, 31: ”Kun täytin 50, ajattelin, että olen lopun elämääni sinkku”

Seksi & Parisuhde

Suomalainen Hans, 54, löysi rinnalleen filippiiniläisen Sandran, 31: ”Kun täytin 50, ajattelin, että olen lopu

Sopeutumista

Tuontirakkautta-ohjelmaan





Pitää näyttää, että rakastaa





Kolmisen vuotta sitten suomenruotsalainen Hans istuutui illallispöydässä Dubaissa filippiiniläisen Sandran viereen. He alkoivat jutella.– Kun puhuimme, jokin laittoi meidät yhteen, sanoo 54-vuotias Hans.Kirjaimellisesti: Sandra on tänä päivänä Hansin vaimo, ja pariskunta asuu Vaasassa. Molemmilla on lapsia edellisistä liitoista.– Kun täytin 50, ajattelin, että olen lopun elämääni sinkku. En ajatellut, että tapaisin jonkun. Sandra tuli kuin kulman takaa, Hans sanoo.– Hän oli kiinnostava ja nauroi huonolle huumorilleni.Kun Hans oli reissannut muutaman kuukauden ees taas Dubaihin, hän uskaltautui pyytämään Sandraa vaimokseen. Heinäkuussa 2016 he menivät naimisiin Filippiineillä.– Se on parasta, mitä olen tehnyt. Naimisiinmeno oli myös helpoin tapa saada Sandra Suomeen, Hans toteaa.Ennen tapaamista sekä Hansilla että Sandralla oli huonoja kokemuksia aiemmista parisuhteistaan. Heidän yhteinen liittonsa on toista maata.– Hans näyttää, että olen tärkeä ja erityinen. En ole koskaan tuntenut vastaavaa, 31-vuotias Sandra sanoo.Purevan pakkasen keskellä mieleen tulee se, miten Sandra onkaan mahtanut sopeutua uuden kotimaansa kulttuuriin. Alussa se olikin vaikeaa.– Kieli oli vieras, ja olin tottunut puhumaan päivittäin monien ihmisten kanssa. Nyt olen sopeutunut hyvin ja saanut ystäviä.Sää tuntuu huolestuttaneen Sandraa enemmänkin hänen lastensa takia.– Kun lapset tulevat, Sandra on sitä mieltä, että he eivät voi mennä ulos, koska on niin kylmä, Hans kertoo.Ensimmäisenä Suomeen odotellaan Sandran tytärtä. Päätöksentekoprosessi on kestänyt jo yhdeksän kuukautta. Sen jälkeen vuorossa ovat toivon mukaan myös Sandran pojat.Sandralla alkaa olla kova ikävä.– On vaikea elää ilman lapsia. Ajattelen heitä iltaisin kun menen nukkumaan ja mietin, mitä he tekevät. On ihanaa saada heidät tänne. Sitten olemme perhe.Hansin lapset ovat jo aikuistuneet, kuopus on armeijassa.Sandran ja Hansin elämää on voinut seurata YLE Teema & Fem -kanavalla Tuontirakkautta-ohjelmassa. Pariskunta on saanut ohjelmasta ainoastaan positiivista palautetta, esimerkiksi siitä, että ohjelma vetoaa tunteisiin.– Joku on soitellut, että mitäs tv-tähti. Me olemme kuitenkin ihan samanlaisia, vaikka olemmekin kertoneet elämästämme, Hans kertoo.Sandra ja Hans menivät mukaan ohjelmaan, koska he halusivat näyttää, kuinka hyvin parisuhde voi toimia ikä- ja kulttuurieroista huolimatta. Luottamus, rakkaus ja ymmärrys ovat heidän liittonsa kulmakiviä.– Välillä meillä on mielipide-eroja, mutta emme oikeastaan riitele. Pikemminkin keskustelemme, Hans sanoo.TV-sarjassa seurataan neljää suomalaista miestä, jotka ovat naimisissa aasialaisten naisten kanssa. Ohjelma on herättänyt runsaasti keskustelua ja sen nimi on pahoittanut joidenkin osallistujien mielen.Myös Sandra ja Hans tunsivat itsensä hieman loukatuksi kuullessaan, millainen nimi ohjelmalle päätettiin antaa. ”Tuontirakkautta” antaa Hansin mielestä vääränlaisen kuvan aiheesta sekä hänen suhteestaan Sandraan – he ovat normaali pariskunta ja tapasivat aivan normaalilla tavalla.Pariskunta viettää vapaa-aikaa yhdessä katsomalla elokuvia, kalastamalla, golfia pelaamalla tai vaikka menemällä ulos syömään. He laulavat yhdessä myös karaokea.– On tärkeää, että suhde on aktiivinen. Pitää näyttää, että rakastaa ja pitää tehdä asioita yhdessä. Me myös puhumme siitä, mitä suhteessamme haluamme, Hans sanoo.Tulevaisuuden haaveena Sandralla siintää matka Pariisiin, rakkauden kaupunkiin. Hans miettii välillä, hankkisivatko he kenties talon Espanjasta. Ainakin toistaiseksi se on vaikeaa, sillä molemmat ovat työelämässä.Sandra on Hansin sanoin lämmin, rakastava ja avoin. Sandra sanoo samaa Hansista.– Olemme ystäviä ja minua rakastetaan. Se tuntuu hyvältä.