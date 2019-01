Seksi & Parisuhde

”Tavataan joku toinen päivä” – tällaisesta viestittelystä voit tunnistaa totuutta karttavan kaartelijan

Mistä kaartelijan voi tunnistaa?

Viestiin vastaaminen kestää pitkään, joskus monta päivää

Vastaus voi olla hätäisen oloinen, kuten: ”Anteeksi, että en ole vastannut, koska minulla on ollut niin kiire...”

Hän ei koskaan aloita viestittelyä

Huomaat, että syvällisempi keskustelu ei millään tahdo käynnistyä

Hän antaa ymmärtää, että hän haluaisi tavata, mutta luistaa aina tilanteesta. ”Tavataan joku toinen päivä” tai ”Tänä viikonloppuna ei onnistu, mutta tehdään pian jotain yhdessä” ovat esimerkiksi sopivan liukkaita ilmaisuja.

”Itsetunnon pönkitystä”