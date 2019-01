Seksi & Parisuhde

”Mies heittää vaivihkaa roskiin kuluneita pikkuhousujani” – näin suomalaisten pitkissä suhteissa rakastetaan

”Liikkumavapautta”

”Saa arvostella”

”Samat sanat samaan aikaan”

”Hellää huolehtimista”





”Ei salaisuuksia”

”Saan toisen omasta”

”Aito halu olla yhdessä”





”Ollaan saman näköisiä”

”Joka päivä ei tarvitse sanoa rakastan”

”Kaiken se kestää”