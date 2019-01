Seksi & Parisuhde

7 naista kertoo, millä hetkellä se iski tajuntaan: Tämä suhde päättyy tähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Ei halua enää edes yrittää

2. Yhteys katkesi jääkauteen

3. Rahasotkut uuvuttivat

4. Miehestä huokui välinpitämättömyys

5. Näky, joka sai tajuamaan

6. Riita, jonka jälkeen ei ollut paluuta

7. Pettäjä

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ullan-33-parisuhde-oli-jatkuvaa-riitelya-rahasta-nyt-eron-jalkeen-rahat-riittavat-eika

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/8_arkipaivaista_merkkia_paljastavat_etta_on_aika_erota

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/jenni-36-paatyi-kulissiliittoon-elama-mennyt-niin-etta-mies-sanelee

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/eronneet-kertovat-mika-avioerossa-yllatti-eniten-ihmettelen-miten