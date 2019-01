Seksi & Parisuhde

Kirsi Hytösen kolumni: ”Asuin muutaman viikon miehen kanssa ja tulos oli kolme lisäkiloa”

Tälläkin kertaa se alkoi siitä ”mitäs tänään syötäisiin” -meiningistä. Yhteistä aikaa täytyy jollain täyttää eikä ihan koko ajan voi seksiäkään olla.

Parisuhde on tutkimusten mukaan miehelle hyväksi. Voi olla, mutta naiselle se on kyllä hirveä terveysriski, enkä nyt puhu perheväkivallasta. Asuin nimittäin muutaman viikon miehen kanssa. Tulos oli kolme lisäkiloa.Se menee näin. Sinkkumiehet mättävät roskaruokaa yksin kotona ja juovat valtavia määriä olutta yrittäessään löytää kumppania baareissa pyöriessään. Jos heppu on yli kolmikymppinen, sinkkuaika alkaa pikkuhiljaa kertyä vyötärölle. Sen saa kuriin ainoastaan nainen tai säännölliset elämäntavat. Nämä yleensä kulkevatkin käsi kädessä. Mies voi selvästikin paremmin parisuhteessa.Naisella, ainakin minulla, tilanne on ihan päinvastainen. Sinkkunainen voi rauhassa jättää aterioita väliin ja piipertää ravintoloissa salaatteja ystävättärien kanssa. Valkoviinikään ei ole yhtään lihottavaa. Salilla ja jumpassa tulee käytyä säännöllisesti, kun aika on omaa eikä keneltäkään pois. Ei haittaa, vaikka jääkaapissa on vain nahistuneita porkkanoita.Parisuhteen myötä periaatteet joutuvat heti koetukselle. Olen testannut tämän, jopa useampaan kertaan.Tälläkin kertaa se alkoi siitä "mitäs tänään syötäisiin" -meiningistä. Yhteistä aikaa täytyy jollain täyttää eikä ihan koko ajan voi seksiäkään olla. Väkisinkin jää ylimääräistä aikaa tunti, pari päivässä. Jollei satu olemaan samanlainen leffamaku, en minä ainakaan keksi, mitä muuta voisi kotona tehdä. Paitsi syödä.Yksikään mies ei suostu syömään niin kuin minä. Kiitos, ei leipää, pastaa eikä sokeria! Nautin hiilarit mieluiten alkoholin muodossa. Perusnormiäijä vaatii makkaraa ja saunakaljaa. Vegaanihipit taas ahmivat valtavia määriä papuja, linssejä ja riisiä. Kun nämä eivät käy minulle enkä suostu syömään eineksiä, alan tehdä kompromissiruokaa.Luulen pystyväni laittamaan ruokaa, jossa se lihottava osuus on miehelle tarkoitettua ja se terveellinen osa meille molemmille. Tämä ei kyllä onnistu, ei kuulkaa kannata edes yrittää.Kaappeihin alkaa kertyä pastoja, jauhoja, riisejä ja muita myrkkyjä, joita pikkuhiljaa alan lisäillä myös omalle lautaselleni. Lopulta syön kuin mies ja sen seurauksena lihon. Kehitystä kohti yhteistä ruokavaliota tapahtuu ilmeisesti muissakin parisuhteissa.Onhan se myös niin kivaa käydä yhdessä ulkona syömässä – pizzoja, pastoja ja muita lohturuokia. Jälkkäriäkin voi joskus ottaa, ihan vain juhlan kunniaksi.Ainoastaan parisuhdekriisi saa turvallisuuteen tuudittautuneen naisen ja miksei miehenkin katsomaan kriittisesti peiliin. Kelpaanko tämmöisenä enää kenellekään uudelle?Yksi varma kriisin merkki onkin jommankumman osapuolen huomattava laihtuminen ja kuntoiluvimma. Parisuhteessa kun on kuulemma lupa popsia suklaata ja löhöillä sohvalla verkkareissa ja tulee silti hyväksytyksi ja rakastetuksi, ihan omana itsenään.On ainakin yksi tapa välttää ansa: älkää ryhtykö parisuhteeseen. Jos ryhdytte, älkää muuttako saman katon alle. Jos kuitenkin muutatte, käykää joka aamu vaa'alla ja harrastakaa paljon seksiä, mielellään peilin edessä. Muuten suhde voi kohta olla entinen.Kirsi Hytönen on Ilta-Sanomien uusi kolumnisti. Hän on toimitusjohtaja ja pitää Luksuselämää-nimistä blogia.