Seksi & Parisuhde

Jani ja Riku hakevat rakkautta lyhtypylväisiin lätkäistyillä deitti-ilmoituksilla: ”Tinder ei kiinnosta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Inspiraatiota kissavideoista





Kynnykset ylittyivät





Puhua saa