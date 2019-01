”Jos seksi loppuu, suhdekin loppuu” – vaan miten onkaan tiskaamisen laita? Näistä asioista ei suhteissa tehdä kompromisseja

Seksi & Parisuhde

”Jos seksi loppuu, suhdekin loppuu” – vaan miten onkaan tiskaamisen laita? Näistä asioista ei suhteissa tehdä

Mikä on sellainen asia, josta sinä et suhteessa joustaisi?

Ei tarvitse mainita: pettäminen, toisen kunnioitus, fyysinen tai henkinen väkivalta. Säännöllinen ja laadukas seksielämä. Jos seksi loppuu, parisuhdekin loppuu. Jos toinen päättäisikin haluta sittenkin lapsia, se tietäisi kyllä suhteen loppua hyvin todennäköisesti. Nukkuminen, en voi tehdä kompromissia siinä, että saanko nukkua vai en. Molemmilla pitää olla omat asunnot kohtuullisen matkan päässä toisistaan. En halua etäsuhdetta mutta en myöskään asua yhdessä kenenkään kanssa. Kumpiakin on jo kokeiltu. Minulle luottamus on kynnyskysymys. Jos toisen tekemisiä pitää epäillä ja vaatia todisteita, niin se suhde on sitten siinä. En lähtisi parisuhteeseen, jossa ei ole vetovoimaa ja kemiaa. Yhteinen huumori. Jos loppuu iloinen fiilis ja nauraminen yhdessä,en jaksaisi elää toisen ihmisen kanssa. Halu viettää vapaa-aikaa yhdessä. Ei koko ajan tietysti, mutta halu olla toisen kanssa. Yhteiset rahat. Jos raha kiinnostaa ihmistä enemmän, niin se on heippa. Komentelua en siedä. Asioista voidaan keskustella, jos keskustelu on aitoa ja huomioonottavaista, ja sopimuksia voidaan tehdä ja niistä pitää kiinni, jos taustalla ei ole yksipuolinen sanelu. Tarvitsen paljon hiljaisuutta ja yksinoloa. En kestäisi, jos mies vaatisi osallistumaan kaikkiin sosiaalisiin tilaisuuksiin tai itse pyörisi koko ajan jaloissa. En luopuisi koirasta enkä asuinpaikasta maaseudulla. Mulla saa olla ystävinä miehiä. En suostu tinkimään omasta uskonnostani parisuhteen tähden, saati luopumaan siitä tai irtisanomaan itseäni seurakunnastani. Uskoni on minulle tärkeä ja iso osa minuuttani. En luovu ystävistä miehen takia eikä miehen tarvitse luopua ystävistä minun takia. Mulle on tärkeää, että puoliso ei sekaannu mihinkään epärehelliseen toimintaan tai riko lakeja. Suklaa. Mun suklaata ei syödä. En lähtisi muuttamaan itseäni, pukeutumistani tai käyttäytymistäni toisen mieliksi. Kotityöt: siivous, ruoanlaitto, tiskaus, pyykkihuolto yms. Ne ovat minun tonttiani, joihin ei miehellä ole asiaa.