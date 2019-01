Seksi & Parisuhde

Jani listaa kolme naistyyppiä, jotka tulevat Tinderissä vastaan liian usein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vähän enemmän vaivaa, ihmiset”

Kolme naistyyppiä

”Liikaa paljastelua”

Vanhat kuvat ovat lähes vakio naisilla. Treffeillä paljastuu totuus muuttuneesta ulkonäöstä.

Huonot kuvat ovat myös yleisiä.

Ei ole harvinaista, että kuvassa näkyy kaveri tai osa ex-kumppania.

Aurinkolasit päässä -kuvia on myös runsaasti.

Pahimpia ovat tietysti kuvattomat profiilit, joiden tekijät ovat toki usein hakemassa lyhyempää suhdetta.

Kaikenlaiset keikistely- ja paljastelukuvat ovat myös turhan yleisiä.

Todella runsaasti profiileja ilman tekstiä tai hyvin vähäisellä tekstillä. Huonosti kirjoitettuja ja kirjoitusvirheellisiä esittelyjä on myös paljon. Tyypillistä on vain perusesittely ilman tarkempia kuvailuja.

Ei sitä, eikä tätä -aloitukset ovat myös rasittavaa luettavaa. Negaatio ei hirveästi innosta lukemaan pidemmälle.