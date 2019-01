Seksi & Parisuhde

Ulkomailta Suomeen Tinder-treffeille matkustanut mies oli kaikin tavoin jotain ihan muuta kuin piti

”Tästä tietää, että kannattaa pysyä kaukana”

Ikivanhat kuvat eli lomakuvat joskus vuodelta keppi ja keihäs.

Ikänsä valehtelevat eli selvästi viisikymppistä lähestyvät naiset, jotka kiven kovaa väittävät olevansa 25-vuotiaita.

Käsitellyt kuvat – mukaan lukien Snapchat-filttereillä höystetyt kuvat.

Ne, jotka laittavat kuvan ainoastaan leuasta ylöspäin. Tästä tietää jo heti, että kannattaa pysyä kaukana.

Ne, jotka kirjoittavat että ”ota selvää”. Kyseinen henkilö tahtoo käytännössä Netflix ja chill, mutta on joko ujo tai ei uskalla sanoa sitä suoraan.





”Se olikin ukkomies”

”Naiset etsivät prinssiä”

”Koirakuvat vasemmalle”





”Liikaa vaatimuksia”

”Ei montaakaan profiilia”





”Rehellisyys maan perii”