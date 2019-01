Kolmekymppinen Laura meni eron jälkeen Tinderiin ja yllättyi – näitä asioita hän ei käsitä: ”Älkää nyt viitsikö, aikuiset miehet!”

Seksi & Parisuhde

Kolmekymppinen Laura meni eron jälkeen Tinderiin ja yllättyi – näitä asioita hän ei käsitä: ”Älkää nyt viitsik

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Ikivanhat kuvat

2. Ikänsä valehtelevat miehet





3. Käsitellyt kuvat

4. Ne, jotka kirjoittavat haluavansa ”seksiseuraa, matkaseuraa ja kaverin sohvalle Netflix-iltoihin, mutta ei suhdetta”

Katso artikkelin yläpuolella olevalta videolta, millaisia ajatuksia paljon deittailleilla naisilla on seksiseuran hakemisesta Tinderistä.

Alapääkuvat kauhistus





Valheellinen kuva ei kanna pitkälle

Sekä kasvo- että kokovartalokuvia, jotta voi nähdä, millainen tyyppi on kyseessä.

Profiiliteksti, jossa mies kertoisi jotain itsestään. Moni laittaa vain kuvan.

Tapaaminen ratkaisee

Kun kolmekymppisen Lauran avioliitto päättyi noin puolitoista vuotta sitten, hän ryhtyi selaamaan nettideittipalvelu Tinderiä. Aluksi Laura oli hieman skeptinen.– Pelkän kuvan perusteella täytyy kuitenkin aika nopeasti päättää, kiinnostaako ihminen vai ei, Laura sanoo.Pikku hiljaa Laura huomasi, että nettideittisovelluksen kautta voi löytyä mielenkiintoisia ihmisiä. Toisaalta kummeksuttavaakin riittää.– Joillakin miehillä on ihan käsittämättömiä profiileja!Laura laati listan asioista, joita hän monissa Tinder-profiileissa ihmettelee:Tosi monella miehellä on ensin 3–4 kuvaa, joissa hän on nuoren ja timmin näköinen. Sitten, yllätys, viimeisessä kuvassa hän onkin 20 vuotta vanhempi ja 35 kiloa lihavampi. Miksi ihmeessä?Ei ketään kiinnosta, minkä näköinen olit 23-vuotiaana, jos olet nyt 40-vuotias. Vain tuoreita kuvia, kiitos!Vielä pahempia ovat ne, jotka laittavat vain yhden, epäilyttävän nuoren näköisen kuvan. Sitten täytyy arvailla, onko mies oikeasti niin nuorekas vai onko kuva 15 vuotta vanha.Moni mies haluaisi deittailla nuorempia naisia, mutta harva nainen on kiinnostunut heitä huomattavasti vanhemmista miehistä. Niinpä miehet valehtelevat ikänsä, jotta heidän profiiliaan näytettäisiin nuoremmille naisille.Näissä tapauksissa ei ole kyse muutamasta vuodesta. Tinderissä tulee melko usein vastaan ”36-vuotiaita”, jotka ovat selvästi lähempänä kuuttakymppiä tai yli 60-vuotiaita.Älkää nyt viitsikö, aikuiset miehet! Pois ne kauneusfiltterit, airbrushaukset ja varsinkin soft glow.Miten tuo yllä kuvattu muka ei ole suhde? Nämä miehet haluavat ilmeisesti seurustelukumppanin ilman mitään velvollisuuksia kumppaniaan kohtaan. No, onnea vain etsintään!Laura on käynyt vuoden aikana noin kymmenellä Tinder-treffillä. Varsinaisia kauhukokemuksia ei ole kertynyt, mutta chatissä vastaan on tullut kaikenlaista.– Aluksi tein sen virheen, että annoin pian yhteystietoni. Heti alkoi tulla alapääkuvia.Moni mies on myös vaatinut sinnikkäästi Lauralta kuvia, joissa hänellä ei ole yllään rihmankiertämääkään. Jos kuvia ei kuulu, alkaa kauhea pommitus.– Profiileiden perustella mukavankin oloiset miehet saattavat haluta alastonkuvia. Kyllä silloin kiinnostus lopahtaa.Jos Laura saisi päättää, Tinder-profiileissa olisi:– Yritän katsoa kuvista, millaista elämää mies viettää. Onko sillä esimerkiksi harrastuksia vai onko kuvat otettu saman valkoisen seinän edessä. Tärkein asia on kuitenkin se, että mies on rehellinen. Valheellinen kuva ei kauhean pitkälle kanna.Totuus paljastuu viimeistään treffeillä.– Jostain syystä miehet kuvittelevat, että kun vain pääsee tapaamaan, kuvia pystyy kompensoimaan persoonallisuudellaan. Se ei kovin usein onnistu, varsinkin jos ero on kovin suuri, Laura toteaa.Urheilulliset, terveellistä elämää viettävät miehet vetoavat Lauraan. Tupakoitsija menee heti vasemmalle. Toisaalta vasta tapaaminen ratkaisee, viehättyykö toisesta vai ei.– Monilla treffeillä ei ole mitään kemiaa, vain jutustelua. Joskus taas on fyysistä kemiaa, mutta ei mitään älyllistä yhteyttä.Pitkän liiton jälkeen deittailu on erilaista kuin nuorena. Kaikilla on historiansa ja toiveensa.– En tiedä, onko realistista odottaa kumppania, joka osaisi tehdä suhteessa kompromisseja eikä listata vain omia vaatimuksiaan.