Mustasukkaisen miehen kanssa seurustelu jätti jälkeensä tavan, jota ulkopuolisen on vaikea ymmärtää: ”Se on niin selkäytimessä”

Seksi & Parisuhde

Mustasukkaisen miehen kanssa seurustelu jätti jälkeensä tavan, jota ulkopuolisen on vaikea ymmärtää: ”Se on ni

”Nauhureita, seuraamista ja uhkailua”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Naisystävä tutki kännykän”

”Olin nuorena todella mustasukkainen”

”Mies tuli noutamaan”





”Huulipunat katosivat miehen kaappiin”

”Ilmoitan kaiken”

Nuudelien maustepussi: kondomi.

Öljynpoistolaput meikkipussissa: kondomi.

Kumihanska: kondomi.

Kasvorasvatahra: spermaa.

Vettä vaatteilla: spermaa.





”Erehdyin avioon narsistin kanssa”

”Ankaraa kuulustelua”

”Kauhun kylväjä”

”Liika on liikaa”





”Viisi vuotta pelkkää kyttäämistä”

”Daamilla flippasi”

”Perhehelvetti”

Kuuntele artikkelin yläpuolella olevalta videolta lisää kertomuksia mustasukkaisuudesta