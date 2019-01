Seksi & Parisuhde

Mies palasi kotiin odotettua aiemmin – yllättävä näky pihamaalla paljasti vaimon täydellisen kaksoiselämän

IS-kysely: Kolmasosalla syrjähyppyjä

Monia syitä

”Tuntematon kertoi pettämisestä puhelimessa”

”Salarakas kahden viikon välein”

”Mies petti ulkomailla”

”Kummallinen kutsu”

”Tekstarista se selvisi”

