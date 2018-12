Seksi & Parisuhde

27 uudenvuodenlupausta, jotka voivat jopa pelastaa suhteesi – valitse listalta edes yksi

Käymme treffeillä kerran kuussa.

Olemme intiimisti lähekkäin kerran viikossa. Tämän ei tarvitse tarkoittaa seksiä – keskustelkaa itse siitä, mikä olisi teistä kummastakin aidosti mukavaa.

Piristämme seksielämäämme kummallekin mieluisilla tavoilla.

Jaamme arkiset velvoitteet (esimerkiksi kotityöt, rahankäyttö) tasa-arvoisemmin ja oikeudenmukaisemmin.

Menemme pariterapiaan.

Haemme tahoillamme apua omiin ongelmiimme.

Teemme jotain uutta ja yllättävää. Tämä voi olla mitä tahansa jonkin pienen jutun ja iso elämänmuutoksen väliltä.

Kiinnitämme enemmän huomiota toistemme hyviin puoliin ja sanomme enemmän kivoja asioita toisillemme.

Suunnittelemme arkeamme paremmin.

Annamme itse itsellemme hoivaa, kuuntelemme paremmin omia tarpeitamme ja toiveitamme emmekä oleta, että on kumppanin velvollisuus lukea ajatuksiamme, hoivata meitä ja kantaa vastuuta hyvinvoinnistamme.

Asetamme suhteemme kärkisijalle elämässämme.

Säästämme rahaa yhteistä tavoitetta varten.

Rentoudumme suunnitelmallisemmin ja tietoisemmin.

Vähennämme työn tekoa ja panostamme enemmän vapaa-ajan viettoon.

Vietämme enemmän aikaa yhdessä/omaa aikaa.

Lopetamme tupakoinnin/alkoholinkäytön tai muun arkea tai terveyttä haittaavan ja riippuvuutta aiheuttavan toiminnan.

Kuuntelemme toisiamme.

Rajoitamme ruutujen parissa viettämäämme aikaa merkittävästi.

Olemme avoimia ja puhumme rohkeasti myös aiheista, joista keskusteleminen tuntuu pelottavalta.

Suunnittelemme tulevaisuutta ja teemme riittävän tarkan toimintasuunnitelman toiveidemme toteuttamiseksi.

Puhumme harmituksen ja ärsytyksen aiheistamme rakentavasti ja myötätuntoisesti.

Pidämme paremmin huolta siitä, että nukumme tarpeeksi, syömme terveellisesti ja liikumme riittävästi.

Aloitamme yhteisen harrastuksen.

Huomioimme toisiamme jollain tavalla joka päivä.

Annamme toisillemme suukot lähtiessämme ja palatessamme.

Menemme samaan aikaan nukkumaan.

Käytämme aikaa muusta kuin arjen pakollisista asioista keskustelemiseen.

Lupauksen pitäminen on helpompaa, kun sen tekee yhdessä jonkun kanssa. Heikkoja hetkiä tulee aina, mutta lupauksesta saa pidettyä paremmin kiinni, kun on joku tsemppaamassa ja muistuttamassa siitä, mistä on sovittu.Valitkaa alla olevista lupauksista 1–3. Keskustelkaa tarpeen mukaan tarkemmin kunkin lupauksen sisällöstä, muokatkaa niitä tarpeen mukaan ja pohtikaa, mitä ne voisivat merkitä teille teidän arjessanne.Erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.