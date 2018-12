Radiojuontaja turhautui Tinderiin – nämä kuvat eivät tuottaneet tulosta: ”Koin sovelluksen itsetunnon kannalta lamauttavaksi”

Seksi & Parisuhde

Radiojuontaja turhautui Tinderiin – nämä kuvat eivät tuottaneet tulosta: ”Koin sovelluksen itsetunnon kannalta

Tinder

Tinder

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastikään

Koin Tinder-kokeilun kuin työksi. On tehtävä kuin töitä, laitettava itsensä alttiiksi, juteltava tyyppien kanssa, minkä jälkeen tavataan, katsotaan ja huomataan, ettei toimi. Ehkä olen perinteinen hölmö.

Tutkimukset

Kun

Viime