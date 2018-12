Seksi & Parisuhde

Seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen neuvoo, miten seksiä varten voi virittäytyä

Mitä ajattelet itsestäsi? Mitkä asiat sinut saavat tuntemaan olosi seksikkääksi? Miltä toivot, että sinusta tuntuu?

Mitä toivot olosuhteilta, esimerkiksi ajalta ja paikalta?

Mitä toivot kumppaniltasi henkisesti esimerkiksi saman päivän aikana, ennen seksiä, hänen lähestyessään sinua ja/tai seksin aikana? Mitä toivot kumppanisi tekevän tai olevan tekemättä?





Joulukauteen pätee sama kuin muihin lomiin: moni toivoo, että olisi seksiä etenkin, jos arki on muuten ollut niin kiireistä, ettei ole tullut kohdanneeksi kumppanin kanssa. Kuitenkin hässäkkä ja joulustressi voivat tehdä sen, ettei seksi tunnu yksinkertaisesti mahtuvan mieleen. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että seksiä varten voi virittäytyä tietoisesti.Se, mikä itse kunkin virittää seksiin, on hyvin yksilöllistä: yksi haluaa tuntea olonsa halutuksi, toinen taas rentoutuneeksi.On tärkeää ymmärtää myös se, että on asioita, jotka laskevat virittäytymisen tasoa: jollain fiilistä vievät hoitamattomat asiat, toisella kumppanin vinoilu.Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.