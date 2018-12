Seksi & Parisuhde

Tee pieni harjoitus – mikä on sinulle joulussa tärkeintä?

Jouluun on vielä pari päivää, joten sinulla on hyvää aikaa tutkailla odotuksiasi.

Pohdi, millaisia odotuksia sinulla on joulun suhteen ja minkä takia? Mikä on oikeasti mahdollista ja mikä on oikeasti tärkeää? Saatat tehdä itsellesikin palveluksen päästämää irti odotuksistasi, jotka tuottavat helposti myös joulustressiä ja ruokkivat suorittamismielialaa.

Kuulostele, mitä ihan oikeasti tarvitset tai haluat tehdä: voi olla, että otat paineita jostain, mitä ”pitäisi” tehdä, mutta sisimmässäsi kaipaat jotain muuta.

Mieti itsellesi jokin mantrantyyppinen voimalause tai sana, josta voit muistuttaa itseäsi niinä hetkinä, kun jokin ei menekään odotustesi mukaan, vaikkapa ”Nyt on näin”. Itselleen voi myös lempeästi naurahtaa.

Hengitys on loistava kaveri vaikeissa tai ärsyttävissä tilanteissa – etenkin pitkät ja syvät uloshengitykset rauhoittavat. Vaikka suuntaat huomion hengitykseen, anna sen hengittää omassa tahdissaan.

Muistuta itseäsi perspektiivistä: vaikka jokin menisikin nyt mönkään, sinulla on mahdollisuus oppia tilanteesta jotain ja toimia tulevaisuudessa toisin.





Tutki odotuksiasi joulun suhteen. Moni saattaa toivoa, että joulunvietossa olisi tietynlainen tunnelma ja ihmiset, joiden kanssa joulua viettää, toimisivat jollain tietyllä tavalla. Odotukset voivat kohdistua niin itseen, kumppaniin ja/tai muihin läheisiin ihmisiin.Voi olla esimerkiksi, että toivot, että joulusta tulisi ihana rakkauden juhla. Kuitenkin jos sinulla ja/tai kumppanillasi on ollut todella uuvuttava vuosi tai teillä on ollut keskenänne vaikeaa, odotus voi olla epärealistinen – etenkin siinä tapauksessa, että ette ole edes puhuneet odotuksistanne ja tarpeistanne.Jouluun on vielä pari päivää, joten sinulla on hyvää aikaa tutkailla odotuksiasi esimerkiksi seuraavan pohdintaharjoituksen avulla.Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.