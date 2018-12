Seksi & Parisuhde

Päivitä suhteesi säännöt – oletteko sopineet, mikä on sallittua ja mikä ei?

Oma aika, yhteinen aika

Suhteen avoimuuden taso: mitä on ok tehdä muiden ihmisten kanssa

Ristiriidat, erimielisyydet

Rahankäyttö

Yhteydenpito

Arkiset velvollisuudet

Seksi, läheisyys





Harva tulee jutelleeksi kunnolla kumppaninsa kanssa siitä, mikä heidän suhteessaan on sallittua ja ok ja mikä taas ei ja minkä takia. Ihmisissä on paljon eroja vaikkapa siinä, toivooko, että toinen kertoo ihastumisen tunteista vai ei.Jos sana sääntö tuntuu liian jylhältä, voi puhua vaikka sopimuksesta tai ihan vain sopimisesta. Pääasia on, ettei ole tärkeitä teemoja, joiden kohdalla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä kumppani ajattelee.Sitä, millaisia sääntöjä toivoo suhteeseensa, kannattaa miettiä, vaikka ei olisikaan suhteessa. Omien ajatusten ollessa selvillä niistä on helpompi keskustella tarpeen tullen jo deittailuvaiheessa.Useimmiten sopimus, joka on tehty rakastumisen huumassa suhteen alkuvaiheessa, kaipaa päivittämistä ja uudistamista viimeistään siinä vaiheessa, kun on kulunut muutama vuosi.Keskustele esimerkiksi seuraavista teemoista kumppanisi kanssa tai pohdi itseksesi, mitä ajattelet, tarvitset ja toivot suhteessa ollessasi:Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.