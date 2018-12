Seksi & Parisuhde

Uskalla fantasioida – se voi olla antoisa tapa toteuttaa ja tutkailla omaa seksuaalisuutta

Monesta sana fantasia tuntuu kovin juhlalliselta tai muuten vieraalta. Kuitenkin seksuaalisuuteen liittyvien fantasioiden tutkailu voi olla oiva tapa sekä toteuttaa omaa seksuaalisuutta että tutkailla, mitä omassa seksuaalisessa mielessä tapahtuu.Mikäli ei juuri fantasioi, on hyvä muistaa, ettei siihen ole yhtä oikeaa tapaa. Se, mikä toimii yhdellä, ei toimi laisinkaan toisella. Fantasioidessa vain mielikuvitus on kirjaimellisestikin rajana.Mielessään voi mennä johonkin oikeassa elämässä tapahtuneeseen tai kehitellä jotain täysin sepitteellistä. Tai sitten voi fiilistellä jotain hyvin abstraktia asiaa. Fantasioitaan voi myös ruokkia lukemalla esimerkiksi eroottista kirjallisuutta.Ihmisiä pohdituttaa joskus se, ketkä omissa tai kumppanin fantasioissa esiintyvät. Mikäli fantasioista haluaa ottaa jotain omaan seksiin, kannattaa ennemmin kiinnittää huomio siihen, mitä fantasioissa tapahtuu, millainen tunnelma niissä on ja miten fantasioija kokee itsensä fantasiassaan.Näistä elementeistä voi olla antoisaa keskustella myös kumppanin kanssa.Kannattaa pitää mielessä, että on hyvin yleistä fantasioida jostain sellaisista asioista, mitä ei oikeasti haluaisi. Toisaalta voi olla hyödyllistä pysähtyä pohtimaan myös sitä, onko fantasiassa mahdollisesti jotain sellaista elementtiä, mitä haluaisi jollain tasolla kokeilla.Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.