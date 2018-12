Seksi & Parisuhde

Muista hassutella – sillä voi olla yllättävän hyviä vaikutuksia

Millainen hassuttelu on sinun mieleesi? On hyvä muistaa, että hassuttelua voi tehdä monella tapaa, jotkut heittävät hervotonta läppää, toiset lauleskelevat, kolmannet kiusoittelevat (mikä on eri asia kuin kiusaaminen) toisiaan ja niin edes päin. Mitä tarvitsisit rohkaistuaksesi hassuttelemaan? Miten hassuttelun määrää voisi lisätä arjessa?





Aikuisen elämä tuppaa olemaan usein kovin vakavaa: arki on täynnä velvollisuuksia ja mieltä täyttävät huolet. Erään tutkimuksen mukaan aikuiset nauravat huomattavasti vähemmän kuin lapset, jotka ovatkin usein hassuttelun mestareita.Nauraminen tekee hyvää: se sekä rentouttaa että piristää. Sen vuoksi suhde, jossa on mahdollista yhdessä nauraa kikattaa, voi yleensä hyvin. Sitä paitsi kaikenlaiset kevennykset ennaltaehkäisevät tehokkaasti tylsistymistä, vaikka kumppanin kanssa hassuttelu voikin vaatia ekstra-annoksen pokkaa ja leikkimieltä.Tämä päivän harjoituksessa – jonka voi tehdä yksin tai yhdessä kumppanin kanssa – on tarkoitus pohtia seuraavanlaisia kysymyksiä:Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.