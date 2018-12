Seksi & Parisuhde

Tämän seksuaaliterapeutin harjoituksen voitte tehdä kotona – voi tuottaa isojakin oivalluksia

Vaikka olisit aina vihannut koulussa kuvaamataitoa, älä pelästy tämän päivän harjoitusta.Harjoituksessa tehdään kuva vapaavalintaisella tyylillä, mutta siinä on tarkoitus keskittyä nimenomaan tekemiseen – sen sijaan, että pyrittäisiin johonkin tietynlaiseen lopputulokseen.Voit tehdä harjoituksen itseksesi tai kumppanin kanssa. Niin ikään tekniikka on vapaa, voit/voitte piirtää, maalata, sommitella lehdistä otetuista kuvista kollaasin tai vaikka käyttää muovailuvahaa tai savea. Harjoituksen tekemiseen on hyvä varata aikaa sekä rauhallinen tila.Parhaimmillaan luovan toiminnan tiimellyksessä unohtuu niin arki kuin ajankulu. Niin ikään taideterapeuttisten menetelmien avulla saa usein hahmotettua uusia näkökulmia johonkin ongelmaan tai tilanteeseen.Harjoituksen tekeminen kumppanin kanssa voi olla hyödyllistä monella tapaa: ensinnäkin se on mahdollisesti jotain sellaista, mitä ette ole ennen tehneet ja voi olla jo itsessään mielekästä yhteistä tekemistä. Toisekseen tekoprosessista keskusteleminen voi tuottaa isojakin oivalluksia.Kumppanin kanssa voi tehdä joko yhteisen työn tai voitte tehdä kumpikin omat työnne.Kun työ on valmis, sen äärelle pysähdytään tunnustelemaan, millaista sen tekeminen oli ja mitä valmis työ tuo mieleen. Jos työskentelit kumppanisi kanssa, keskustelkaa rauhassa ja ajan kanssa kaikesta, mitä tehtävä on herättänyt.Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.