Lisää läheisyyttä kumppanin kanssa – antakaa toisillenne tänä iltana erityinen hieronta

Mitä jos hieroisitte kumppanisi kanssa tänään toistenne hartioita? Lyhytkin sessio riittää.Harvassa ovat ne, jotka eivät nauti rentouttavasta hieronnasta. Hartioiden lisäksi kannattaa muistaa myös kädet, jalat ja pää.Se, että hieroja ja hierottava puhuvat siitä, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei, on luonnollisesti miellyttävän hierontakokemuksen lähtökohta. Sen vuoksi parihieronta käy myös vuorovaikutusharjoituksesta.Myös itseään voi hieroa. Vinkkejä saa googlaamalla esimerkiksi sanoilla self massage. Mikäli koet, että nimenomaan toisen tekemä hieronta tekisi hyvää, varaa aika hierojalle, jos se vain suinkin on mahdollista. Toki kumppaninkin kanssa voi varata pariajan hierontaan.Mikäli hieronta on jo vakituinen osa arkeanne, miettikää jotain, mitä voisitte tehdä toisin tai paremmin. Uuden hierontaöljyn hankkiminen tai yhdessä pareille tarkoitetulle hierontakurssille meneminen voivat piristää.Hieronnan voi hyvin ulottaa myös erogeenisille alueille, mikäli näin kumppanin kanssa sovitaan. Voi olla avartavaa koskettaa toista siten, että pyrkii nimenomaan hieromaan tätä esimerkiksi kiihottamisen sijaan.Mikäli erogeenisten alueiden hieronta kiinnostaa, inspiraatiota voi saada esimerkiksi tantrasta: vaikkapa hakusanoilla lingam massage ja yoni massage löytää lisätietoa.Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.