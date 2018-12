Teron surullinen kysymys sai Vuokonkin havahtumaan parisuhteen tilaan – pelastivat liittonsa pienillä keinoilla

Seksi & Parisuhde

Teron surullinen kysymys sai Vuokonkin havahtumaan parisuhteen tilaan – pelastivat liittonsa pienillä keinoill

Yhteistä aikaa vaikka aikatauluttamalla

Miten parisuhde paremmaksi? Vuokon ja Teron vinkit

Tehkää joka viikko jotain sovittua yhdessä, vaikka kävelylenkki tai juokaa kahvit ABC:llä. Kerro puolisolle illalla jotain positiivista hänestä. Kunhan nyt jotain! Ole utelias – tiedätkö, mitä sille tyypille oikeasti kuuluu? Hakekaa apua ajoissa. Siinä ei ole mitään noloa nykyään; jos ei ensimmäisestä paikasta löydy niin toisesta löytyy. Parisuhdekursseja ja -leirejä järjestävät esimerkiksi Kataja ry, Väestöliitto ja seurakunnat.

