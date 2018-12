Seksi & Parisuhde

”Olen pettynyt mieheeni, uupunut ja yksinäinen” – 14 suomalaista kertoo suoraan, miksi seksi ei enää maistu

”Jatkuvasti kännykkä kourassa”

”Naisesta on tulossa kaveri”

”Olen uupunut arkeen”

”Arvostelu tappaa halut”

”Oravanpyörässä”

”Ei tee mieli kotona”

”Rentous ei ole aina ole seksikästä”

”Ei vain jaksa”

”Liian tuttua ja turvallista”

”Liikaa mukavuudenhalua”

”Mies pihtasi”

”Ikäkin tekee tehtävänsä”

”Ei vain ulkonäköasia”

”Lähellä, mutta kaukana”