Rentoutuminen kannattaa – myös seksin kannalta





Pitkittynyt stressi vaikuttaa monella tavalla seksuaaliseen hyvinvointiin.Joskus voi olla vaikea tajuta, että on stressaantunut. Moni on niin sopeutuvainen, että on voinut olla jopa vuosikausia kuormittavassa tilanteessa ja on vain tottunut siihen, että on henkisesti ja fyysisesti huono olo.Vaikka stressiä aiheuttanut tekijä poistuisikin elämästä, on tärkeää myös pitää huolta siitä, että lepää ja palautuu – itse stressireaktio vaatii hoitamista niinikään. Pohdi siis, miten voisit rentoutua ja kerätä voimia tänään tai viimeistään viikonloppuna.Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.