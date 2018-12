Onko mielessäsi tietty ihminen? Elina Tanskanen antaa tehtävän, jolla voit päästä irti tai selkeyttää ajatuksiasi

Seksi & Parisuhde

Onko mielessäsi tietty ihminen? Elina Tanskanen antaa tehtävän, jolla voit päästä irti tai selkeyttää ajatuksi





Jokaisella meistä on yksi tai useampi ihminen, joka on vaikuttanut voimakkaasti siihen, miten ajattelemme itsestämme ja miten suhtaudumme muihin.Etenkin lapsuudessa ja nuoruudessa elämässämme olleet ihmiset jättävät jälkensä meihin – niin hyvässä kuin pahassa. Joskus nuo asiat jäävät mietityttämään tai ne tuottavat suoranaisesti kärsimystä eikä niiden selvittäminen ole syystä tai toisesta mahdollista tuon kyseisen ihmisen kanssa.Yksi oiva keino selkeyttää omia ajatuksia on kirjoittaa tuolle menneisyyden hahmolle kirje, jota ei kuitenkaan lähetä. Voit kirjoittaa mistä tahansa, antaa kaikkien ajatusten ja tunteiden tulla. Halutessasi voi polttaa tai tuhota kirjeen jollain muulla tavoin.Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.