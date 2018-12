Seksi & Parisuhde

Seksuaaliterveydestä huolehtimisella iso merkitys seksille





Kaikki terveydestä huolehtiminen on myös seksuaaliterveydestä huolehtimista. Terveydentilalla ja elintavoilla voi olla iso merkitys seksuaaliselle hyvinvoinnille. Ei niin akuuttien asioiden hoito voi kuitenkin jäädä muiden kiireiden jalkoihin.Sinulla voi olla vaikkapa jokin kiusallinen vaiva, jota olet vain sietänyt, koska et ole pitänyt sitä riittävän vakavana tai vaiva on hävettänyt. Ihmiset saattavat sinnitellä esimerkiksi erilaisten seksuaalisten toimintahäiriöiden kanssa vuosikausia. Tai et vain saa mentyä laboratoriokokeeseen, jossa olisi hyvä käydä, tai varattua aikaa jollekin tietylle lääkärille.Jos et pysty tältä istumalta hoitamaan asiaa, katso kalenteriasi ja päätä, koska teet niin.Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.