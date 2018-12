Seksi & Parisuhde

Haluatko lisää potkua seksiin? Kokeile tätä 3 minuutin helppoa harjoitusta

Valitkaa riittävän rauhallinen ajankohta ja paikka. Varmistakaa, ettei teitä häiritä.

Asettukaa toisianne vastapäätä. Pitäkää huolta siitä, että istutte mukavasti ja sopivan etäisyyden päässä toisistanne: riittävän lähellä ja riittävän kaukana.

Ajastakaa harjoitus. Jo kolme minuuttia voi olla sopivan pituinen aika – harjoitusta voi tietenkin tehdä pidempään, jos siltä tuntuu.

Katsokaa toisianne silmiin ja hengitelkää rauhallisesti. Kannattaa keskittyä siihen, että antaa oman hengityksen virrata rennosti omassa tahdissaan. Jos huomaa, että kehoon sattuu tai jokin kohta on jännittynyt, voi tarpeen tullen vaihtaa asentoa tai sitten antaa tuolle kohdalle hiukan huomiota ja ajatella siitä jotain neutraalin lempeää.

Jutelkaa ajan loputtua siitä, millaista harjoitusta oli tehdä, miten havaitsitte, mitä mieleenne nousi.





Tietoisen läsnäolon taitojen, meditaation kuin mindfulnessin harjoittamisen vaikutuksesta hyvinvointiin on lukuisia tutkimuksia. Niiden on todettu edistävän myös seksuaalista hyvinvointia: esimerkiksi seksuaalisen halun puutetta kokeneet naiset ovat saaneet apua säännöllisestä tietoisen läsnäolon harjoittelusta.On hyvä tiedostaa, että jo lyhyt, muutaman minuutin harjoitus useita kertoja viikossa voi vaikuttaa omaan oloon merkittävästi. Niinikään se, että alkaa hoitaa arkisia toimintojaan tietoisemmin, on monille hyvin valaiseva ja opettavainen kokemus, mikä voi muuttaa myös sitä, miten suhtautuu itsetyydytykseen tai seksiin kumppanin kanssa.Mikäli alkuun pääseminen tuntuu vaikealta, kannattaa lukea aihetta käsittelevä kirja, tai osallistua ryhmään tai verkkokurssille. Yksi helppo tapa aloittaa meditointi on käyttää Insight Timer- tai Headspace-sovellusta.Mietiskely yhdessä kumppanin kanssa voi olla erityisen voimakas kokemus. Voitte tehdä jonkin harjoituksen ikään kuin rinnatusten istuen tai maaten.Vielä voimakkaampi kokemus voi olla esimerkiksi silmiinkatsomismeditaatio, joka tehdään näin:On hyvä tiedostaa, että harjoituksen aikana pinnalle voi nousta negatiivisia tai ristiriitaisia ajatuksia tai oma fiilis voi lyhyenkin hetken aikana muuttua isosti. Tämän takia on tärkeää, että harjoituksen jälkeen teillä on aikaa käydä rauhassa läpi sitä, miltä tuntui ja mitä ajatuksia heräsi.Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.