Seksi & Parisuhde

Lähde liikkeelle! Pieni kilvoittelu ja sykkeiden nostatus antaa potkua seksiinkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Liikunta tekee tutkitusti hyvää niin henkiselle kuin seksuaaliselle hyvinvoinnille. Se auttaa palautumaan stressistä, antaa energiaa ja piristää mielialaa.Ennen kaikkea liikkuminen auttaa vahvistamaan kehon ja mielen välistä yhteyttä: moni kokee, että liikkumisen jälkeen oma keho tuntuu läheisemmältä ja rakkaammalta.Mikäli liikunta ei ole tällä hetkellä laisinkaan osa arkeasi, pääasia on, että saat itsesi liikkeelle. Jos sinulla on entuudestaan mieluisa liikuntaharrastus, lähde sen pariin jo tänään. Ellei se ole mahdollista, päätä, koska aiot liikkua ja teet tarvittavat järjestelyt, jotta saat pidettyä päätöksestäsi kiinni.Ja vaikka olisit kuinka kiireinen, tee tänään edes jotain kehosi hyvinvointia edistävää. Jo se, että teet vaikka telkkaria katsellessasi muutamia yksinkertaisia venytysliikkeitä, tekee hyvää.Jos taas treenaat säännöllisesti, kuulostele, onko lajia, jota kehosi kaipaisi muun harjoittelun rinnalle vaikka vain kertaluontoisesti. Jos esimerkiksi voimaharjoittelet tavoitteellisesti, jooga tai tanssitunti voi olla hyvää, kehosuhdetta vahvistavaa vaihtelua. Sama pätee luonnollisesti toisin päin.Jos olet suhteessa, etkä harrasta liikuntaa yhdessä kumppanisi kanssa, houkuttele kumppanisi kävelylle, uimaan tai salille – mikä vain tuntuu mieluisimmalta. Jos taas pidätte keskinäisestä kilvoittelusta, ottakaa ilo irti sen luomasta kivasta jännitteestä.Eikä kannata ihmetellä, mikäli hengästyttävä ja sykkeet ylös nostava oma tai yhteinen liikuntahetki tuo mieleen jonkin toisenkin toiminnan – on tutkittu, että liikunta voi lisätä seksuaalista halua.Joulukuun jokaisena päivänä julkaistaan uusi luukku, jonka takaa paljastuu vinkkejä ja ehdotuksia. Ne voi helposti toteuttaa, olet sitten sinkku tai suhteessa. Vinkit parempaan parisuhde- ja seksielämään antaa erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.