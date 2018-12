Seksi & Parisuhde

Nainen sai orgasmin ensimmäisen kerran 40 vuoden avioliiton jälkeen – taustalla vain yksi hätkähdyttävä muutos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki muu elämässä oli jo tehty, mutta seksuaalisuuden kokeminen oli jäänyt vähille. Nainen päätti aloittaa nyt, kun kädet ja jalat vielä toimivat.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erotiikkakaupan asiakkaiksi tulee myös lähes 70-vuotiaita naisia, jotka ovat aina haaveilleet ja unelmoineet seksuaalisista kokemuksista.

Oheisella videolla asiantuntijat keskustelevat Ilta-Sanomien rakkaus- ja seksistudiossa miesten ja naisten seksitoiveista.