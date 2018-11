Mari kävi saman päivän aikana treffeillä kolmen eri miehen kanssa – lopputulos oli ”kaoottinen”: ”En voi suositella kenellekään”

Seksi & Parisuhde

Mari kävi saman päivän aikana treffeillä kolmen eri miehen kanssa – lopputulos oli ”kaoottinen”: ”En voi suosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Katso artikkelin yllä olevalta videolta, miten Mari ja Kaisa neuvovat hakemaan Tinderistä treffi- ja seksiseuraa.

Ensitreffeille useammankin kanssa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mites sitten edetään?

Treffimaailmassa ei ole valmiita sääntöjä