Seksi & Parisuhde

Kirsi on viihtynyt vuosia avoimessa suhteessa: ”Seksi nuoremman miehen kanssa on erinomaista”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aloite omalta mieheltä

Ei käy kaikille

Hyvää seksiä

Nuorilla ei ole tarpeeksi seksiseuraa

Seksuaalisuus ei hiivu neljänkympin jälkeen





Orgasmioppeja