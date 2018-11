Seksi & Parisuhde

Miten pettämistä voi ehkäistä? Seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen neuvoo

Vaikeneminen tapaa kostautua ennen pitkää

Kirjoitussarjan viimeisessä osassa käsittelen sitä, mitä ihmiset voivat tehdä ennalta ehkäistäkseen tilannetta, jossa suhteen toinen osapuoli aloittaa tahollaan luvattoman rinnakkaissuhteen.Kuten olen todennut, termi menettelee paremman puutteessa, vaikka esimerkiksi satunnaiseen seksikertaan voi tuntua hassulta viitata luvattomana rinnakkaissuhteena.Iso osa ihmisistä elää suhteessa, jossa on sovittu siitä, ettei muita kumppaneita ole. Muitakin suhdemuotoja toki on ja niistä puhutaan yhä enenevässä määrin.Tosin harva on käynyt oikeasti keskustelun, jossa on käytetty sanaa ”sopimus”, vaan aiheesta on puhuttu muuten. Monesti keskustelu on käyty suhteen alkuvaiheessa, jolloin voi tuntua täysin itsestään selvältä, ettei koskaan elämässään tule millään tavalla päätymään tilanteeseen, jossa tavalla tai toisella edes koeteltaisiin tuota sopimusta.Aiheesta puhuminen on niinikään tärkeää sen vuoksi, että ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, milloin ”mitään ei ole tapahtunut” ja milloin ”jotain on tapahtunut”.Yhdestä on ok, että kumppani flirttailee ja tanssii muiden kanssa ollessaan kavereidensa kanssa baarissa, toista ei haittaa se, että kumppanilla on webcam-seksiä ja niin edes päin.Keskusteluissa on tärkeä käsitellä myös sitä, jos jompikumpi kokee voimakasta epävarmuutta tai epäluottamusta kumppaniaan kohtaan – se kun usein syö suhdetta ja ahdistaa kaikkia osapuolia. Mikäli tuntemuksiin ei löydy omin neuvoin helpotusta, on hyvä kääntyä ammattiauttajan puoleen.Harvat arvioivat suhteensa sääntöjen ja toimintatapojen toimivuutta vuosien varrella, vaikka niiden tarkastelu ja tarvittaessa päivittäminen tekevät suhteelle hyvää ja ehkäisevät niin väärinkäsityksiä kuin mielipahaa.Myös ihmisten näkemykset ja arvot muuttuvat elämänkokemuksen myötä, se mikä on voinut olla parikymppisenä absoluuttisen kiellettyä voi olla keski-ikäisenä oikein ok ja toisin päin.Kuitenkin pelkällä avoimella ja rakentavalla sopimuskeskustelulla päästään vain osan matkaa perille. Luvattomien rinnakkaissuhteiden taustalla on usein sekä suhteeseen liittyviä syitä että ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä vaikuttimia aina seksin puutteesta läheisen ihmisen menetyksestä johtuvaan kriisiin.Näihin tekijöihin voisi viitata vaikkapa sydämen asioina, joista vaikeneminen tapaa kostautua ennen pitkää.Parhaimmissa suhdekeskusteluissa pysähdytään rauhassa sen ääreen, mitä osapuolille kuuluu, mitä he oikeasti tarvitsevat ja toivovat ja arvioidaan sitä, mikä suhteessa toimii ja mistä on sen toimivuuden vuoksi hyvä sopia.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.