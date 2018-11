Seksi & Parisuhde

Kitkutteletko sinäkin huonossa suhteessa? Psykologi kertoo, mistä se yleensä johtuu – ja mitä sille voi tehdä

Tunteetkin vaikuttavat

Luottamus ja turvallisuus tärkeitä

Jos oma suhde ei toimi – pohdi näitä

Lisää ensin yhteyttä omaan itseesi. Mikä suhteessa tuntuu huonolta, mikä häiritsee? Mikä tärkeä tarve jää toteutumatta? Mieti, mikä toi teidät yhteen. Mikä toisessa viehätti ja tuntui tärkeältä? Kokeile, saatko vielä yhteyden tuohon tunteeseen. Yritä tunnustella, onko suhteessasi vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Mieti, miten niitä voisi korjata. Tunnista oma herkät kohtasi. Miten itse vaikutat siihen, että suhde ei tunnu hyvältä? Onko pettymys tai ongelma sellainen, että jos menisit toiseen suhteeseen, se saattaisi nostaa sielläkin päätään? Esimerkiksi pelkäätkö läheisyyttä? Kun ymmärrät, missä pulma piilee, lähesty kumppaniasi. Kerro hänelle ystävällisen asiallisesti, mitä mieltä olet suhteestanne ja mitkä asiat koet pulmallisiksi. Kerro myös, mitä tarvitsisit, jotta suhde alkaisi tuntua hyvältä.