Seksi & Parisuhde

Marjatta, 73, tutustui netissä 20 vuotta nuorempaan rakastajaansa: ”Seksi menee vain parempaan suuntaan”

Miksi luopua seksistä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksissä yhden yön ajan

Seksiä ja hyvää tahtoa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/sari-51-antoi-palaa-keski-iassa-paatin-etta-haluan-kokea-seksia-50-miehen

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/avoimessa-liitossa-elava-kirsi-hytonen-61-hakee-seksiseuraa-nuorista

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/taman_takia_seksi_on_sita_parempaa_mita_vanhempi_olet

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/parempaa-seksia-jo-tana-iltana-seksuaaliterapeutin-7-nyrkkisaannolla-se