Seksi & Parisuhde

”Kaikilla oli ottajia” – Oliko kumppanin löytäminen tosiaan ennen helpompaa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Sota-aikana oli ottajia”

”Ennen yliluonnollisen näköisiä ihmisiä näki vain missikiertueilla”

Kukaan ei halua olla se johon vaan tyydytään kun ei sitä oikeaa saada.





Kannattaako nirsoudesta luopua?