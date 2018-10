Seksi & Parisuhde

Tulitko petetyksi? Elina Tanskanen neuvoo, miten pääset akuutista kriisistä eteenpäin

Syö, nuku, hae tukea

Ole armollinen – ainakin itsellesi

Mieti mitä haluat tietää

Kun suhteen toinen osapuoli jää kiinni luvattomasta rinnakkaissuhteesta eli puhekielisesti ilmaistuna pettää, on luonnollisesti elintärkeää, miten pari työstää keskenään tilannettaan, mikäli he haluavat jäädä yhteen.Kirjoitussarjan tässä osassa keskityn kuitenkin siihen, miten petetty osapuoli voi auttaa itse itseään toipumisprosessissaan. Sovelletuin osin ajatukset auttavat myös siinä tilanteessa, että kumppani on lähtenyt suhteesta.Kriisivaiheessa melkeinpä kaikkein tärkeintä pitää huolta itsestä. Usein kumppani jää kiinni luvattomasta rinnakkaissuhteesta yllättäen, mikä tarkoittaa petetylle osapuolelle vakavan luokan kriisiä. Moni kuvaa tilannetta ”kaiken romahtamiseksi”, mikä kertoo hyvin tuosta kokonaisvaltaisesta olotilasta.Kriisin syövereissä oleva ihminen saattaa hyvin helposti unohtaa oman itsensä, kun päässä pyörii vain tapahtunut ja mieli voi olla niin synkkä, että arkiset pikkujutut tuntuvat yhdentekeviltä.Vaikka ruoka ei maistuisi tai uni tulisi, olo pahenee pidemmän päälle, jos ei syö ja nuku edes vähän. Tukea ja apua kannattaa hakea niin läheisistä ihmisistä kuin ammattiauttajaltakin – maailmasta kokonaan eristäytyminen ei tee hyvää.Kannattaa kuitenkin kuulostella myös läheisten ihmisten kanssa sitä, miten keskustelut vaikuttavat itseen. Jos itse on harkitsemassa suhteeseen jäämistä, ja läheinen ihminen puhuu kovasti eron puolesta, voi tuntua siltä, että joutuu käyttämään energiaa vielä tilanteen selittelyynkin.On hyvä tiedostaa myös, että akuutissa kriisivaiheessa ihminen saattaa myös kertoa puolitutuillekin yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtunut, sillä tarve päästä jakamaan tilannetta on kova. Se saattaa myöhemmin kaduttaa.Muutenkin on yksilöllistä, mikä kutakin auttaa kriisivaiheessa. Siinä missä yksi tarvitsee kuulevaa korvaa, joku toinen saattaa juosta pahaa oloaan pois ja kolmas maalaa.Ylipäätään kriisivaiheessa olevan kannattaa olla itseään kohtaan hyvin armollinen ja lempeä – kuormittuneessa tilassa on ymmärrettävää, ettei pää pelaa eikä jaksa niin kuin yleensä.Pahimmassa vaiheessa kannattaa miettiä myös, onko työkykyinen vai ei, kun taas myöhemmin työ voi tuoda tervetullutta muuta ajateltavaa.Mikäli olo on huono, kannattaa hakeutua lääkärin pakeille sen enempää empimättä. Toipumiseen menee aikansa eikä toipumisprosessin läpi voi kiirehtiä. Se, että tunteet vaihtelevat päivästä ja tunnista toiseen, kuuluu asiaan.Petetyllä osapuolella on usein kova tarve saada selville yksityiskohtia siitä, mitä on tapahtunut. Se on hyvin inhimillistä, sillä perimmäinen tarkoitus on paremmin ymmärtää mitä on tapahtunut ja miksi.Sen vuoksi – jos vain mahdollista – prosessille voi tehdä hyvää se, että pohtii, mihin kysymyksiinsä pohjimmiltaan haluaa vastauksia, kun esimerkiksi googlailee niin kutsutun ”toisen” ihmisen kuvia.Pahimmassa vaiheessa ei kannata tehdä isoimpia päätöksiä. Sen sijaan esimerkiksi se, että otetaan suhteessa aikalisä tai muutetaan asumuseroon voivat rauhoittaa tilannetta ja siten edistää toipumista.Myös se on tärkeä pitää mielessä, ettei lapsia, ei edes aikuisia, ole hyvä vetää mukaan selvittelyyn.Lisäksi henkisen tai fyysisen väkivallan käyttöön pitää havahtua heti.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.