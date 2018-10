Seksi & Parisuhde

”Harrastamme seksiä viisi kertaa päivässä” – missä menee normaalin innostuksen ja addiktion raja?

Kun seksi on jatkuvasti mielessä ja vaikeuttaa esimerkiksi töihin keskittymistä, voidaan alkaa puhua addiktiosta.

Keskimäärin 1,5 kertaa viikossa