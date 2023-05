Salibandyn F-liigassa järjestettiin historian ensimmäinen varaustilaisuus.

Kaksi viikkoa sitten alle 19-vuotiaiden MM-kultaa Ruotsin paidassa voittanut Gabriel Kohonen oli varmasti suurelle yleisölle tunnetuin nimi, kun miesten salibandyliiga eli F-liiga järjesti keskiviikkona Lempäälässä ensimmäisen varaustilaisuutensa.

Gabrielin isä Mika Kohonen oli taannoin maailman paras pelaaja. Nykyisin Ruotsin liigan Storvretaa valmentava Kohonen pelasi Suomessa eniten Happeessa, mutta myös yhden kauden (2015–2016) pojan varanneessa Seinäjoen Peliveljissä.

– Gabrielilla on seuraavista kahdesta kaudesta sopimus Storvretaan, mutta toivomme hänen tulevan lähitulevaisuudessa pelaamaan ainakin yhden kauden SPV:ssäkin, sanoi seuran entinen päävalmentaja Tommy Koponen.

Koponen kuuli kauden aikana varaustilaisuudesta ja vakuuttui paikan päällä.

– Draft on kiinnostava konsepti. Näin F-liigan seurat lähettävät signaalin nuorille ulkomaalaisille, että Suomeen kannattaa tulla ja että seurat ovat kiinnostuneita heitä hankkimaan, Koponen sanoi.

EräViikinkien Olli Lähdesmäki ojensi pelipaidan ja lippalakin helsinkiläisten varaamalle Simon Stranskylle.

Gabriel Kohonen pelasi Suomen alle 16-vuotiaiden maajoukkueessa, mutta päätti sen jälkeen edustaa jatkossa Ruotsin maajoukkueita. Perhe asuu Uppsalassa.

Myös Happeen manageri Petri Kauko varasi kaksi viikkoa sitten MM-kultaa juhlineen ruotsalaisen, Sakarias Ulrikssonin.

– Ikäluokan kärkipelaajat kiinnostavat meitä. Jos on mahdollisuus saada huippupelaaja Jyväskylään, niin otetaan. Jos varatuista 1–2 pelaa joskus meillä, se on jo hyvin, Kauko arvioi.

Lempäälässä 12 seuraa varasi kukin kolme pelaajaa eli yhteensä 36 pelaajaa. Tshekkejä varattiin eniten eli 13. Latvialaisia oli kahdeksan, heistä FBC Turku varasi tilaisuuden ensimmäisenä hyökkääjä Krisjanis Tiltinsin. Sveitsiläisiä varattiin viisi ja ruotsalaisia neljä.

Tilaisuudessa oli varattavissa vuonna 2001 tai myöhemmin syntyneitä pelaajia. Suomalaisia ei voinut varata, sillä F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen pitää kasvattajarahasysteemiä toimivana, eikä olisi järkevää kenenkään kannalta, jos vaikka SPV olisi varannut Classicin lupaavimman juniorin.

– Tällainen draft pidetään ainakin 2024 Lempäälässä ja 2025 jossain, naisille tulee vastaava ensi vuonna todennäköisesti Lahdessa nuorten MM-kisojen yhteydessä, Nurminen sanoi.

F-liigan seuroilla on sopimus siitä, millä ehdoilla pelaaja voi siirtyä muuhun kuin hänet varanneeseen seuraan. Seurojen on oltava 30. kesäkuuta mennessä yhteydessä pelaajiin. Varaus on voimassa neljä vuotta.

Classicin kotihallissa pidetyssä tilaisuudessa nähtiin muutama pelaaja, jotka varmuudella pelaavat jo ensi kaudella liigassa. Yksi oli aikuisten MM-kisoissa Tshekin paidassa hopeaa viimeksi voittanut Adam Hemerka, joka edustaa juuri Classicia ensi kaudella.