Turun Palloseuran miehet saivat ensimmäisen salibandyn SM-kultansa, kun Nokian KrP kaatui loppuotteluissa 4-3-voitoin.

Turku on salibandyssä Suomen paras.

TPS:n naiset juhlivat toista peräkkäistä SM-kultaansa kolmisen viikkoa sitten ja perjantaina miehet nostivat mestaruuspyttyä ensimmäistä kertaa. Seitsemännessä loppuottelussa Nokian KrP kaatui lukemin 3–2.

Hakametsän jäähallissa yli 5 100 katsojaa todisti, kun Mikko Hautaniemi ohjasi reikäpallon verkkoon jatkoerän 11. minuutilla.

– Muut tekee työn. Minun tarvitsee vain ohjata ilmapalloja maaliin, Hautaniemi kiitteli.

Hautaniemi, 33, pelasi kotimaan ykkössarjassa kaudella 2008–09. Kun MM-kullan kaveriksi tuli Suomen mestaruus, voi lopettaa rauhassa.

– Minua ei kiinnosta enää tippaakaan pelata säbää.

KrP johti finaaleita 3–1, mutta ei pystynyt karistamaan TPS:ää kannoiltaan. Turkulaisten kulmakiveksi muotoutui Hautaniemen, Waltteri Vesterisen ja Olli-Akseli Laineen johtama kakkoskenttä, joka teki 16 joukkueen yhteensä 26 maalista.

– Meidän vitja on huikeasti roolitettu ja ollut yhdessä koko kauden. Ihan huikeita jätkiä, 1+1-tehot kerännyt Laine ylisti.

KrP on TPS:ää nuorempi joukkue, mutta hiekka on valumassa loppuun Henri Johanssonin tiimalasista. 37-vuotias hyökkääjä on ainoana Suomessa kerännyt yli 1 000 runkosarjapistettä, ja hopea oli hänelle jo neljäs.

Kulta puuttuu.

– Näköjään vain puolustamalla voittaa mestaruuksia. Yritimme uskoa omaan tekemiseen, mutta sen pitää olla jatkossa vielä korkeammalla tasolla.

Johansson ei aio vielä lopettaa. Syksyllä siis käynnistyy 22. kausi maan korkeimmalla sarjatasolla.

Nokialaiset olivat myös vuosi sitten loppuotteluiden häviävä osapuoli. Tuolloin Tampereen Classic oli parempi 4–2.

Perjantain seiskapelissä KrP ei kahdessa ensimmäisessä erässä juhlinut tekopaikoilla. Mikko Laakson kavennus heti päätöserän alkuun toi hengen päälle, mikä siivitti Joonatan Kovasen tasoitusmaaliin noin kahdeksan minuuttia ennen päätössummeria.

– Tämä peli kuvasti kauden kaikkia TPS-otteluita. Varmasti kaksi Suomen parasta oli finaaleissa, ja meilläkin oli kolmannessa erässä mahdollisuutemme ratkaista, KrP-luotsi Janne Kainulainen avasi.