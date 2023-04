Raimo Summasen poika on pukukopissa melkoinen epeli – ”Sattuu ja tapahtuu”

Miko Summanen muistaa lapsuudestaan Hartwall-areenan Dexal-koneen, mutta jääkiekko ei tuntunut omalta jutulta. Kiekkolegendan pojasta on kuoriutunut pidetty roolipelaaja toisessa lajissa.

Salibandypelaaja Miko Summanen vastaa puhelimeen. Ei ole paha paikka, hän sanoo, mutta kysyy hetken päästä voisiko haastattelun tehdä joku toinen päivä.

– Meillä on tänään pelipäivä. Pitäisi keskittyä peliin, illan välierään valmistautuva Esport Oilersin hyökkääjä tuumaa ja sulkee hetken päästä puhelimen.

Kolmen minuutin päästä Summanen soittaa takaisin.

– Muutama joukkuekaveri on välillä trollaillut. Itse olen ne väistänyt, mutta pitää olla skeptinen tämmöistä juttua kohtaan, Summanen naurahtaa.

27-vuotias hyökkääjä on kiekkolegenda Raimo Summasen poika.

Summanen muistaa pyörineensä lapsena jäähallilla, kun isä valmensi.

– Muistan sen Hartwall-areenan pukukopin tuoksun. Ja sen vihreän palautusjuoman, Dexalin. Ne koneet hyrräsivät siinä ja siitä sai ottaa.

Oma kiekkoura jäi kuukauden kokeiluksi Summasen ollessa ”vaahtosammuttimen kokoinen”.

– Yhden turnauksen taisin pelata. Se riitti. Ei tuntunut omalta jutulta. Jotenkin se jääkiekko ja jäähallit tuntuivat vähän kolkoilta mestoilta.

Sen jälkeen Summanen päätti kokeilla salibandya. ”Sählyä” kun tuli pelailtua aina pihalla.

– Se tuntui jotenkin luonnolliselta.

Salibandyliigassa Summanen debytoi kaudella 2015–16 espoolaisen Westend Indiansin riveissä.

Syksyllä 2020 hyökkääjä vaihtoi paikalliskilpailija Oilersiin, jossa meneillään on nyt kolmas kausi.

Summanen ja Oilers lähettivät hallitsevan mestarin Classicin kesälomille.

Summanen ei ole kunnostautunut varsinaisena tuloksentekijänä. Tämän kauden runkosarjapeleissä 19 otteluun syntyi yksi maali.

Rooli on rajallinen, mutta joukkueen keskuudessa Summanen on erittäin pidetty persoona – niin sanottu pukukoppipelaaja.

– Pelkkää positiivista sanottavaa hänestä, Oilersin tähtihyökkääjä ja Summasen hyvä kaveri Rasmus Kainulainen tuumaa.

– Hän on niin aito ihminen ja kaikkien kaveri. Juttu lentää niin pirusti.

– Hän luo koko ajan positiivista henkeä. Mitään yksittäisiä jekkuja ei tule mieleen, mutta jatkuvasti sattuu ja tapahtuu.

Kainulaisen mukaan Summanen on aina hyvällä tuulella. Vaikka peliaika on ollut kortilla duunarihyökkääjä painaa aina sata lasissa.

– Voittaminen mua motivoi. Oli rooli joukkueessa mikä tahansa, niin se otetaan vastaan, edelliskeväinen pronssia ja hopeaa saavuttanut peluri linjaa.

Pukukopissa Summasta ei kuitenkaan tunneta Mikona, vaan lempinimellä ”Pomppe”, joka juontaa kauas lapsuuteen. Sen keksi kolme vuotta vanhempi isosisko.

– Äiti piti mua sylissä, kun olin ihan napero ja sanoi jotain voi kullannuppu. Rakas siskoni tuli ja ilmoitti, etten ole mikään kullannuppu vaan Pomppe. Se on kulkenut siitä asti mukana. Kai se sopii persoonalliselle jätkälle, Summanen veistelee.

Oilers kaatoi puolivälierissä kuusi edellistä Suomen mestaruutta voittaneen Classicin. Oilers laittoi tamperelaisdynastian laulukuoroon voitoin 4–0. Summanen luuti kolmosketjun keskellä.

– Hyvältä tuntui kun pääsin vielä itse pelaamaan. Tapiolan urheiluhallilla katsomot oli täynnä ja kavereita katsomossa. Oikeasti koettaa nauttia, vaikka klisee onkin.

Summanen (neljäs oikealta) on pidetty pukukoppipelaaja.

Summanen ei suinkaan ole Oilersin ainoa pelaaja, jonka isällä on jääkiekkotaustaa.

15 kautta HIFK:n maalilla kiekkoja torjuneen Sakari Lindforsin pojat Santeri ja Jesperi pelaavat myös espoolaisjoukkueessa.

Isät juhlivat SM-liigan mestaruutta keväällä 1998. Raimo Summanen valmensi, Sakari Lindfors torjui.

– Aika vähän me mitään tuommoisista höpötellään. Isät on isiä ja me pojat vedetään omaa sählyhommaa, Summanen sanoo.

Välierissä Oilers haastaa runkosarjan voittaneen Nokian KrP:n. Nokialaisten riveissä pelaa Ilveksen kiekkolegenda Vesa Viitakosken poika Valtteri.

KrP johtaa ottelusarjaa kolmen ensimmäisen pelin jälkeen voitoin 3–0. Oilers on selkä seinää vasten kotonaan perjantain nelospelissä.

Päivisin Summanen työskentelee koulunkäyntiavustajana erityisluokalla.

Koulumaailmassa on vierähtänyt jo viisi vuotta. Summanen luonnehtii työtä antoisaksi.

– Moni on saanut elämästä kiinni. Se antaa perspektiiviä elämään ja on paljon isompi juttu kuin sähly.

– Jos juttu tulee johonkin, niin laita pojille terveisiä, Summanen huikkaa.