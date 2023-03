Joni-Arttu Sieppi, 31, ajaa tuhat kilometriä viikossa harrastuksen vuoksi – näin isot säästöt vaihto sähköautoon toi

Joni-Arttu Sieppi asuu Rovaniemellä, mutta pelaa salibandyliigaa Oulussa. Yhtälö vaatii yrittäjänä työskentelevältä perheenisältä istumalihaksia ja puolisolta venymistä.

Joni-Arttu Sieppi vaihtoi viime kesänä Teslaan. Maaliverkko on pölissyt totutun kovaan tahtiin.

Oulu

Oulun Luistinseuran tähtihyökkääjä Joni-Arttu Sieppi parkkeeraa autonsa Kastellin monitoimitalon parkkipaikalle. On pelipäivä. Kotipeli, tavallaan.

31-vuotias Sieppi asuu Rovaniemellä, yli 200 kilometrin päässä OLS:n salibandyliigajoukkueen kotihallista. Kotopuolessa ei ole liigajoukkuetta.

Kotimaisissa palloilusarjoissa on toki muitakin reissupelaajia, mutta Sieppi ei ole ammattilainen. Salibandy on hänelle harrastus. Korvausta rovaniemeläinen toki saa, mutta tuntipalkoille ei pääse, eikä kukkaroon tipahtele lähimainkaan sellaisia summia, joilla arki pyörisi.

– Sähly on hyvää liikuntaa, leppoisa lappilainen on vitsaillut läpi liigauransa.

OLS:llä on kolme lajiharjoitusta viikossa ja pelit viikonloppuisin. Sieppi käy harjoituksissa keskiviikkoisin ja perjantaisin. Harrastuksen perässä ajettavia reissukilometrejä kertyy siis vähintään tuhat viikossa.

– Sitä luokkaa ja siihen vieraspelien bussimatkat päälle.

Joni-Arttu Sieppi takoi pudotuspelien avausottelussa hattutempun Nokian KrP:n verkkoon.

KUN viikonlopun ohjelmassa on vieraspelejä, reissukilometrejä tulee vielä vähintään tuhat lisää, joskus kaksikin. OLS:n lähin vieraspelipaikka on reilun 300 kilometrin päässä Seinäjoella. Yleensä F-liigan pohjoisin joukkue pelaa kaksi vieraspeliä viikonloppuna. Tälle kaudelle on osunut pari Espoo-Turku-viikonloppua.

Kilometrejä Sieppi ei laske.

– Ei kait niitä vaikuta laskia. Mitä sitä tyhjää, hän tuumaa erottuvalla Lapin murteella.

Kotimatka Etelä-Suomen vieraspelireissulta alkaa yleensä myöhään sunnuntai-iltana. Yö taittuu bussissa. Sieppi tähtää viideltä aamulla Oulusta Rovaniemelle lähtevään junaan.

– Siihen yritän ehtiä ja yleensä ehdinkin. Seitsemän jälkeen olen kotona, vien lapset tarhaan ja siirryn työhommiin.

Ovatko maanantait tehokkaita työpäiviä?

– Pakkohan niiden on olla, kun bisnestä pitää tehdä, yrittäjänä suuterveydenhuollon alalla työskentelevä kauppatieteiden maisteri naurahtaa.

SALIBANDYURAN jatko oli pari vuotta sitten vaakalaudalla.

Alasarjoissa marinoitunut maalintekijä debytoi liigassa varsin kypsässä 23 vuoden iässä syksyllä 2014. Tuolloinkin seura oli OLS.

Kolmen Oulun vuoden jälkeen matka jatkui Seinäjoelle ja SPV:hen, jossa näytöt olivat sitä tasoa, että Sieppi pääsi kerran pukemaan Suomi-paidan. Parhaalla kaudella (2018–19) maaliverkko pölisi 41 kertaa 26 ottelussa.

Auton ratissa vierähtää kauden aikana hetki jos toinenkin.

Seinäjoella vierähti neljä vuotta, minkä jälkeen Sieppi perheineen palasi kotimaisemiin Rovaniemelle, josta myös puoliso on kotoisin. Ruuhkavuosia elävän perheenisän piti toden teolla pohtia uran jatkoa. Vanhempi lapsi täyttää pian viisi, nuorempi on kaksivuotias.

– Lopettaminen kävi mielessä Seinäjoelta lähtiessä, mutta saatiin rakennettua järkevä kokonaisuus, joka vaati paljon suunnittelua ja luottoa myös seuran puolelta.

– Kotona on sen verran hommaa, että ihan pelkästään huvikseni en näin pitkällä välimatkalla pelaisi.

Treenimatkoja auton ratissa pystyy myös hyödyntämään.

– En ole kokenut kuviota mitenkään rasitteeksi. Pystyn tekemään töitä jossain määrin, kun teen aika paljon töitä puhelimessa. Työhommia on muutenkin Oulussa. Pystyn hoitamaan niitä samalla, kun käyn täällä. Ihan mukavaa se on.

Työpuheluiden lisäksi Sieppi kertoo soittelevansa auton ratista kavereille ja kuuntelevansa musiikkia. Tällä kaudella hyökkääjän alla on ollut sähköauto, johon hän vaihtoi viime kesänä.

Sieppi ynnäilee, että polttoainekuluissa säästyy 300–400 euroa kuukaudessa, kun huoltoaseman dieselpistooliin ei tarvitse enää tarttua.

– Taloudellisestikin ihan fiksu ostos siinä mielessä. Ja nehän sanovat, että se on fiksu vihreä valinta.

MIKÄ sitten saa töissä käyvän perheenisän reissaamaan tuhannesta kolmeen tuhatta kilometriä joka viikko harrastuksen perässä?

– Ne tunteet, joita urheilusta saa. Ei niitä saa mistään muualta. Se on jäätävän hieno fiilis, kun tekee tärkeässä matsissa maalin tärkeään paikkaan.

– Sekä tietysti ihmiset, keiden kanssa tätä saa tehdä. Olen saanut urheilusta järkyttävän määrän upeita ystäviä koko elämän ajalle.

Sieppi tuuletti runkosarjassa 29 kertaa.

Pelkkä intohimo pelaamiseen ja koville joutuvat istumalihakset eivät kuitenkaan riitä, kun kotona on kaksi pientä lasta. Ilman puolison tukea Sieppi ei pelaisi.

– Muutaman kerran hän on tainnut kysyä, että voisitko sie lopettaa. Kyllä se ääretön rakkaus varmaankin on kaikista paras lahjontakeino, Sieppi tuumaa ja nauraa perään kysyttäessä, millä hän on puolisonsa kuvioon suostutellut.

Tämän kauden jälkeen liigakentät saavat kuitenkin jäädä. Tilillä on yhteensä 275 liigaottelua tehopistein 248+134=382. Tällä hetkellä OLS pelaa puolivälieräsarjaa runkosarjan voittanutta Nokian KrP:tä vastaan. KrP johtaa ottelusarjaa 3–0.

– Hyvillä fiiliksillä voin jäädä pois. Kun OLS:aan aikanaan pääsin, toiveena oli, että jos liigassa pärjäisi ja pystyisi vielä 30-vuotiaaksi pelaamaan, niin olisin uraani tyytyväinen. On ollut upeita hetkiä.

– Niitä urheilusta saatavia tunteita jään kaipaamaan, kun pelaaminen tämän kauden jälkeen loppuu.