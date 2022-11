Ruotsalaista maailmanmestaria pidetään täysin sietämättömänä – tyttöystävä Sandra Ahtiainen, 30, kertoo, mikä on todellisuus kotona

Sandra Ahtiaisen ja Johanna Kauppisen sukujuuret ovat Suomessa, mutta poikaystävät Ruotsin maajoukkueessa. Ahtiainen kertoo mummonsa olleen raivona, kun Ruotsi peittosi Suomen salibandyn MM-kisojen välierässä.

Zürich

Zürichin upouuden areenan käytävillä on vilskettä ja kuhinaa ennen Ruotsin ja Tshekin MM-finaalia.

Sandra Ahtiainen, 30, hymyilee iloisesti Ruotsin paidassa, mutta paljastaa kannustaneensa Ruotsin salibandymaajoukkuetta vasta pari vuotta. Vuosi sitten MM-kisoissa debytoinut poikaystävä Kevin Haglund pelaa toisia kisojaan Ruotsin riveissä.

– Minun täytyy kannustaa Ruotsia, koska poikaystäväni pelaa siellä, mutta jos Kevin ei pelaisi, kannustaisin Suomea, hän sanoo ja kertoo iloinneensa Suomen maailmanmestaruudesta vuonna 2018.

Tukholmasta kotoisin oleva Ahtiainen on asunut koko ikänsä Ruotsissa, mutta hänen molemmat vanhempansa ovat suomalaisia. Koko muu suku asuu Kouvolan seudulla. Siellä hän vietti myös kaikki kesät lapsena.

– Kotona puhuttiin suomea, mutta kieltäydyin puhumasta sitä. Sanoin vain olevani ruotsalainen. Nyt vanhempana se on päinvastoin. Tunnen usein itseni enemmän suomalaiseksi kuin ruotsalaiseksi, Ahtiainen kuvailee.

– Nautin Suomessa olemisesta, ihmisistä, kielestä ja kaikesta. Olen tosi ylpeä, kun voin sanoa olevani suomalainen.

Ruotsin sinikeltaiseen hattuun ja pelipaitaan on sonnustaunut myös 26-vuotias Johanna Kauppinen, 26. Numero 10 on Ruotsin tähtiin lukeutuvan Albin Sjögrenin pelipaita, Kauppisen poikaystävän.

Ahtiaisen poikaystävä Kevin Haglund kamppaili lauantaina Suomen Eetu Sikkisen kanssa. Kaksikko passitettiin jäähylle tiukan tuijotuskilpailun jälkeen.

Hän on myös kotoisin Tukholmasta. Kauppisen isä on Ruotsissa syntynyt suomalainen. Isoisä on kotoisin Keski-Suomesta, isoäiti Vaasan liepeiltä.

– Tunnen itseni enemmän ruotsalaiseksi, mutta olen silti ylpeä suomalaisista juuristani. Tykkään käydä Suomessa, Kauppinen sanoo.

Ennen koronapandemiaa hän kävi lähes joka vuosi Suomessa.

Urheilutapahtumissa hän kannustaa suomalaisen isänsä tavoin Ruotsia, mutta toivoo myös Suomen menestyvän. Suomi on ikään kuin kakkosjoukkue.

– Mutta isovanhempani taas kannustavat Suomea. He kannustavat Suomea ja Albinia, Kauppinen lisää ja naurahtaa.

Sandra Ahtiainen taas kannustaa Suomea kaikissa muissa lajeissa paitsi salibandyssa.

Hän kertoo, että Suomen ja Ruotsin välisten jääkiekkomaaotteluiden katsominen poikaystävän kanssa on kiihkeää.

– Ne pelit ovat myös vääntöjä meidän välillämme. Yhdessä asuminen on silloin haastavaa, Ahtiainen tuumaa hymyssä suin.

Haglundin seurassa Suomen voitot ovatkin astetta makeampia.

– Se on tärkein asia, kun pääsen juhlimaan hänen edessään.

RUOTSALAISTÄHTIEN tyttöystävät kuvailevat, etteivät ole koskaan jännittäneet yhtä paljon kuin lauantain Suomen ja Ruotsin välierässä. Ruotsi lunasti lippunsa finaaliin rangaistuslaukauskilpailussa.

Salibandy on ainoa laji, jossa Ahtiainen kannustaa Ruotsia. Kauppiselle Suomi on toinen suosikki.

– Se oli jännittävämpi kuin viime vuoden finaali, he sanovat yhteen ääneen.

Ahtiainen kertoo saaneensa viestejä mummoltaan sekä lauantaina illalla että sunnuntaiaamuna.

– Mummo oli niin vihainen. Hän kiehui, kun Ruotsi voitti Suomen.

– Mummo on hyvin isänmaallinen. Minut on kasvatettu niin, että aina pitää kannustaa Suomea, koska olemme sieltä. Mutta poikaystävääkin pitää kannustaa. Se on tässä hankalinta.

Vastustajan näkökulmasta Ahtiaisen poikaystävä Kevin Haglund on sietämätön pelaaja. Ruotsin kulmikkaan kolmosketjun rouhija tökkii, törmäilee ja ärsyttää.

Kaukalon ulkopuolella poikaystävä on Ahtiaisen mukaan kuin pelaajapersoonansa vastakohta.

– Hän on tosi hellä, huolehtiva ja rakastavainen persoona. Kaikki sanovat, että hän on kentällä pahin mahdollinen vastustaja, mutta kentän ulkopuolella tosi ystävällinen ja ottaa kaikki huomioon, Ahtiainen luonnehtii rakastaan.

Hän kertoo kysyneensä Haglundilta, miksi tämä hämmentää kentällä niin paljon.

– Mutta nyt huomaan, että se on osa hänen peliään. Se on ok, kunhan molemmat saavat jäähyn, eikä hän joudu jäähypenkille yksin.

Haglund pelaa Ruotsin liigan Kalmarsundissa, Kauppisen poikaystävä Albin Sjögren uppsalalaisessa Storvretassa.

Kauppisen isovanhempien kaksi suosikkia, Suomi ja Albin Sjögren (#10).

Kauppisella ei olisi mitään sitä vastaan, jos pariskunta muuttaisi salibandyn perässä Suomeen.

Vieressä Ahtiainen innostuu aiheesta enemmän.

– Kysyin Keviniltä, siirtyisikö hän Suomeen jos saisi tarjouksen.

Poikaystävä oli vastannut ”totta kai”, kunhan tarjous olisi tarpeeksi hyvä.

– Olin ihan innoissani ja sanoin, että mennään.

Ruotsi voitti maailmanmestaruuden. Se kaatoi finaalissa Tshekin maalein 9–3.