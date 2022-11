Suomen luottomies pyyhki kyyneleitä voitetun MM-pronssin jälkeen – kertoi uutisen ääni väristen

Tunne otti vallan, kun Suomen luottopuolustaja kertasi komeaa maajoukkueuraan pronssipelin jälkeen.

Zürich

SUOMEN salibandymiesten MM-kisat päättyivät pronssimitaleihin, kun Sveitsi kaatui fanaattisen kotiyleisön edessä 5–3.

Samalla päättyi Janne Lammisen, 36, ura maajoukkueessa.

– Kyllä sen varmaan näki tuolla penkillä. Se oli nyt siinä, viidet MM-kisat pelannut Lamminen sanoi ääni väristen.

Sitten puhe katkesi. Puolustaja puhalsi ja kuivasi kostuneita silmäkulmiaan. Niistä toinen oli musta.

– Se tuli viime pelissä. Pää kolahti silmään maalin edessä. Ne on noita pieniä matkan varrella sattuvia ongelmia, ei ollut paha. Saadaan paremman näköistä lookia televisioon, Lamminen virnisti.

Kovaotteinen tamperelaispuolustaja pelasi jokaiset MM-kisat Suomen ykkösketjussa. Hän on kaksinkertainen maailmanmestari (2016 ja 2018).

– Yksittäistä muistoa ei voi nostaa. Kaikki taustaryhmät ja pelaajat, joiden kanssa on saanut toimia, Lamminen totesi tunteikkaalla äänellä.

– Se on niin tiivis pumppu. En osaa kuvailla sitä. Se tiiveys on ihan käsittämätön. Et saa toista.

Maajoukkueen monivuotinen luottopuolustaja tunnettiin myös joukkueen hassuttelijana. Persoonana, joka osasi keventää tunnelmaa.

– Varmaan tulisikin, mutta ei ole ehkä julkaisukelpoista, hän naurahti kysyttäessä kommelluksia vuosien varrelta.

Lammisen ja Suomen ykkösketjun vahva peli ei riittänyt lopulta voittoon Ruotsia vastaan.

Pronssi ei ollut sitä, mitä Lamminen ja Suomi tulivat Zürichistä hakemaan. Tietyllä tapaa puolustaja sai kuitenkin arvoisensa päätöksen maajoukkueuralleen.

Tunnelma Swiss Life Arenalla oli kohdillaan. Tunnetta ja melua piisasi, kun Sveitsi ajoi Suomea takaa.

– Hienoa oli pelata. Tämä peli kuvasti koko turnausta. Passivoiduttiin toisessa ja kolmannessa erässä. Loppu oli perinteistä taistelua ja selviytymistä, Lamminen ruoti.

Kahden kullan ja kahden hopean perään tuli nyt pronssi, eli värisuora tuli täyteen. Pronssinen mitali oli Lammisen kaulassa hallin uumenissa.

– Totta kai tämä (pronssi) lohduttaa. Pelaan peliä nälällä ja tunteella. Ihan sama voitetaanko vai hävitäänkö, haluan nähdä että jengi taistelee.