Kommentti: Pronssi on farssi – tämän takia Suomi epäonnistui

11 kuukauden välein pelatut Suomen ja Sveitsin MM-kisat paljastivat, että Suomen nykyinen toimintamalli on loppuun kaluttu, kirjoittaa toimittaja Jaakko Tiira Zürichista.

Zürich

Suomen taival salibandyn maailmanmestaruuskilpailuissa päättyi voittoon, mutta samalla raskaaseen pettymykseen. Sveitsi kaatui pronssiottelussa nihkeän esityksen jälkeen 5–3.

MM-kisat ovat raakaa tulosurheilua ja nyt tulos oli kolmas sija. Äärimmäisen tiukka välieräkamppailu Ruotsia vastaan unohtuu nopeasti, mutta himmein mitali, ensimmäinen laatuaan 18 vuoteen jää ”häpeätahraksi” historiankirjoihin.

Keihäänheittäjä Lassi Etelätalolle pronssi oli pitkän uran kruunu. Suomen salibandymiehille pronssi on jotakuinkin sama kuin Italialla karsiutuminen jalkapallon MM-kisoista.

Historiankirjoihin jää myös Petteri Nykyn päävalmentajapesti, toinen laatuaan Suomen peräsimessä. Nykyn edellinen kolmien kisojen pesti (2005–2010) toi hopean ja kaksi kultaa. Nyt (2017–2022) tuli värisuora, mutta laskevalla trendillä.

Paremmat tulokset eivät jääneet paljosta kiinni. Zürichissa finaalipaikka jäi yhdestä rangaistuslaukauksesta kiinni. Vuosi sitten Helsingissä tasainen finaaliottelu ratkesi toiseksi viimeisellä minuutilla vastaiskuun.

Jossittelemalla tulos ei kuitenkaan muutu. Karu tosiasia on, että Suomi ei kehittynyt Nykyn aikana. Parasta peliään Suomi pelasi 2018 Prahassa, neljä vuotta sitten.

Petteri Nykyn pesti päävalmentajana päättyi MM-pronssiin.

MIKSI Suomi ei sitten kehittynyt? Vastaus löytyy isommasta kuvasta ja Nykyn valmennusfilosofiasta.

Valmentajana Nykky ei ole pelinopettaja. Hän on enemmän manageri, virittäjä. Nykky vaatii pelaajilta sitoutumista, pelikuria ja laadukasta puolustuspelaamista. Niissä Suomi on ollut kovalla tasolla.

Suomen pelitavan kulmakivi on ollut huippuunsa viritetty maalinestopelaaminen, joka on rakennettu pitkälti hyydyttämään Ruotsi.

Hyökkäyspelissä kortit on jaettu pelaajien käsiin. Classicin pelaajista koostuneelle ykköskentälle tämä ei ollut ongelma. Yhteisiä kilometrejä on sen verran paljon.

Muille konsepti oli haastavampi, kun pallollisen pelistä puuttuu rakenne, johon turvautua. Taitavampien hyökkääjien sisäänajo maajoukkueeseen on näyttänyt usein siltä, että heidät on heitetty kylmiltä syvään päähän ilman pelastusrengasta.

Isommassa kuvassa löyhästi organisoidun hyökkäyspelin ongelma on ollut se, että hyökkääminen on jäänyt liikaa vastaiskujen ja yksilöiden oivallusten varaan. Pitkissä hyökkäyksissä Suomi oli liian nuhainen.

Ketjujen säätäminen on sekoittanut pakkaa liikaa.

Esimerkiksi Ruotsia vastaan mainion avauserän pelanneen ja maalikehikkoa pariinkin kertaan kolisutelleen kakkosketjun hyökkäysuhka käytännössä tyrehtyi, kun vajaakuntoinen Peter Kotilainen otettiin toisen erän jälkeen penkin päähän.

Peter Kotilainen lennätettiin Sveitsiin kesken kisojen.

ON KOLIKOLLA toinenkin puoli.

Nykky ja Suomi käytännössä pakottivat lajin emämaa Ruotsin syvään itsetutkiskeluun ja pelitavan lähes täydelliseen mullistamiseen.

Toisia kisojaan Ruotsia luotsaavat Thomas Brottman ja Niklas Nordén hautasivat aiempien valmentajien harhakuvitelmat Ruotsin ylivertaisuudesta. Aloitteellinen aluepelaaminen muuttui kyyniseksi ja harkituksi. Ruotsi alkoi puolustamaan ja pitämään huolta pallosta. Se karsi riskejä ja roolitti joukkueen huomattavasti täsmällisemmin.

Länsinaapurin uudistuminen kertoo paljon Nykyn Suomesta.

Poikkeuksellisesti 11 kuukauden välein pelatut Suomen ja Sveitsin MM-kisat kuitenkin paljastivat, että Suomen nykyinen toimintamalli – maalinestopeli ja soveltava hyökkäyspeli – on loppuun kaluttu. Edellytyksiä jossittelun yläpuolelle ei ollut.

Suomi kaipaa muutosta ja sitä se myös saa, kun 139 A-maaottelua mittavalla pelaajaurallaan pelannut Esa Jussila, 43, hyppää ruoriin.

TILANNE ei ole katastrofaalinen. Valtaosa Suomen nykyryhmästä on hyvässä pelurin iässä.

Ruotsin tilanne on huomattavasti kimurantimpi. Länsinaapurin kahden tuloskentän kymmenestä pelaajasta seitsemän on yli 30-vuotiaita. Suomen vastaava luku on kolme.

Pöytä on nyt puhdas. Suomi on tällä hetkellä maailman kolmanneksi paras salibandymaa.